TIL-talentet har måttet sette drømmen om Eliteserien på vent

20-åringen fra Melbu i Vesterålen fikk oppfylt guttedrømmen da han i midten av mars ble tilbudt en ettårskontrakt med TILs A-lag.

Den anvendelige og tekniske kantspilleren fikk en rekke muligheter i kamper gjennom vinteren. Men uka før generalprøven mot Bodø/Glimt 26. mars kjente han at noe var galt på baksiden av det ene låret.

– Vi tok MR-bilder, og de fant ikke noe spesielt da. Uka før hadde vi hatt mange tøffe økter, men denne skaden var noe som hadde kommet gradvis, sier han om strekkskaden.

Da TIL var i Tyrkia i starten av februar kjente han litt til den samme skaden.

– Da sto jeg over en kamp, så ordnet det seg, forteller Aas.

Motgang også i fjor

Talentet har nemlig mildt sagt opplevd motgang i form av skade tidligere. I mars 2016 pådro han seg en lyskeskade på treningsleir med B-laget i Belgia som satte han ut i praksis hele sesongen.

Like fullt klarer 20-åringen å holde oppe humøret selv etter den nye skaden.

– Jeg må jo uansett innrømme at det er litt irriterende at skaden kom rett før sesongstart. Det er kjipt å se at laget har byttet mye i serien, og i tillegg har du jo cupen der jeg kunne fått muligheter, sier Aas.

Både han og hovedtrener Bård Flovik har et mål om at returen til fotballbanen skal skje i løpet av mai.

– Jeg kan nok ikke trene fotball på enda et par uker, men jeg jobber hardt og skal tilbake, sier Aas.

I tillegg til hjelp fra TILs støtteapparat har klubbens største profil hjulpet Aas på veien tilbake.

– Morten (Gamst Pedersen, red.anm.) har vært veldig viktig. Han vet hva som bør gjøres og ikke gjøres når man er skadet. Vi har fått trent litt sammen i styrkerommet, sier Aas.

– Ville spilt om han var skadefri

TIL-kontrakten Aas signerte i vinter var ut sesongen.

– Det gjør at jeg ikke har all verdens tid til å overbevise. Skaden inntraff rett og slett på et dårlig tidspunkt, slår Aas fast.

Hovedtrener Bård Flovik sier det er «ekstremt leit med Peter».

– Han har vært utsatt for skader, og var ute i hele fjor. Det har rett og slett ikke vært noe flyt for han, men vi gir han tett og god oppfølgning og ser han tilbake så raskt som mulig. Kanskje allerede i midten av mai, sier Flovik.

– Peter har et utrolig spennende potensial, og vi må gi han tid til å utvikle det. Hadde han vært skadefri ville han nok hatt obligatoriske kamper for oss i vår, sier Flovik videre.