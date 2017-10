Aspmyra stadion evakuert etter bombetrussel

Like før slutt i kampen mellom Bodø/Glimt og Levanger, som endte 1–3, ble det ringt inn en bombetrussel, skriver Avisa Nordland.

Aspmyra Stadion ble evakuert. Bombetrusselen ble avblåst en snau time etter kampslutt. Da fikk spillerne komme inn i garderobene igjen.

– Det er viktig at Bodø/Glimt tar det alvorlig og får avklart situasjonen. Det er trist at noen ønsker å ødelegge en positiv fotballopplevelse på denne måten, sier NFF-president Terje Svendsen til Aftenposten.

Politiet bekrefter bombetrussel

Akkurat da kampen på Aspmyra stadion var ferdigspilt, ble tilskuerne bedt om å forlate arenaen. Etter det lokalavisen skriver, gikk evakueringen ut mot kunstgresset utenfor hovedarenaen rolig for seg.

Også spillerne måtte naturligvis gå ut av arenaen og inn på banen bak stadion. Først like før klokken 18 fikk spillerne lov til å gå inn i garderobene igjen.

Publikum fikk raskt lov til å forlate stadionområdet, men motsatt vei fra tribunen som innringeren påsto bomben var ved.

Operasjonsleder hos politiet i Nordland Tom Ove Hammer bekrefter overfor Avisa Nordland at det ble ringt inn en bombetrussel.’

– Vi fikk en trussel på en bombe på en av tribunene, sier Hammer til avisen.

Skjult nummer

Det skal ha vært snakk om et skjult nummer, der tidligere Glimt-spiller og nå spillerutvikler i klubben Stig Johansen til slutt besvarte anropet. Omlag to minutter før full tid i 1.divisjonskampen skal trusselen ha kommet inn på gebrokkent engelsk, skriver Avisa Nordland.

Fotballpresident Terje Svendsen ønsker ikke å svare på om bombetrusselen kan være tilknyttet kampfiksing. Han henviser videre til konkurransedirektør Nils Fisketjønn, som igjen henviser videre til seksjonsleder for turneringsadministrasjon og arrangement Rune Pedersen.

– Nå er det ikke noe som helst grunnlag for å si at dette har noe med kampfiksing å gjøre. Vi avventer politiet og vi er glad politiet har kontroll, sier Pedersen.

Han kommer heller ikke på tilfeller tidligere der kampfiksing har vært årsaken til bombetrusler.

– De tok meg ikke seriøst

Niklas Aune Johnsen i Bodø/Glimts mediateam syns situasjonen var ekkel.

– Jeg ble bedt om å evakuere feltet der supporterne sto. De lo og tok meg ikke seriøst først, sier Aune Johnsen til Adresseavisen.

Han opplever ventingen som udramatisk, men syns det var ukomfortabelt de første minuttene.

– Jeg ble jo stresset. Pumpa gikk. Det er litt den samme følelsen når det oppstår småfarlige situasjoner i trafikken, sier Aune Johnsen.

– Var du redd?

– Ja, litt, sier han.

– De aller fleste forholder seg rolig nå og det er nok ikke reelt, sier medieskribenten i Bodø/Glimt.

På lokalavisens direktesendinger ble Levangers svenske innbytter Karl Joakim Wrele intervjuet. Han opplever situasjonen som relativt udramatisk. Tre kvarter etter kampslutt hadde laget enda ikke vært innom garderoben, men har nå fått en buss å varme seg i.

– Bra det tas på alvor. Det er mange ulike ting som har skjedd, så det må tas på alvor. Vet aldri om det er sant, sier Wrele, som ikke spilte noe av kampen.

– Man tenker ikke at det kan skje, men sånn det ser ut i verden, må man være forberedt, slår han fast.

Wrele bekrefter at Levanger egentlig skulle ta fly hjem til Trøndelag klokken 21.05, men at evakueringen kan ta flere timer. Svensken ser den lyst på at trønderne kanskje må overnatte i nord som følge av bombetrusselen i Bodø.

– Vi tok jo tre poeng uansett, smiler han til Avisa Nordlands direktesending.

Robert Stene scoret tre mål og sørget for tre poeng for Levanger mot seriemester Bodø/Glimt.