Dahl Abelsen og Løvland trente med TIL: - Dette er drømmen

Simo Valakaris ønske om å spille mest mulig 11 mot 11 eller 10 mot 10 på trening, har gitt flere unggutter muligheten.

I dag fikk også TUIL-spiller Mathias Abelsen (23 år på fredag, journ.anm.) og Finnsnes-spiller Andreas Løvland (24), være med på treningen.

– Det var artig. Det var noen steg opp, men det gir motivasjon til veien videre. De trengte folk i dag og Gaute (Helstrup, TUIL-trener, journ.anm.) mente det var en god mulighet for videre referanser, så det var veldig okei, sier Mathias Dahl Abelsen til iTromsø.

– Så du tror ikke på noen overgang til TIL i sommer?

– Det tror jeg absolutt ikke. Det er så kalrt målet mitt og spille i den øverste divisjonen og da gjerne for TIL. Man gir seg ikke med å komme opp til 1.-divisjon, men akkurat nå er det TUIL jeg tenker på, sier Dahl Abelsen.

Trives i TUIL

Dahl Abelsen har blomstret i TUIL etter overgangen fra Alta IF foran årets sesong, og har kontrakt med Dalingan ut 2018.

– Det er ikke vits å tenke på andre klubber før det er noe konkret. Det er best, både for min egen og TUIL sin del. Tromsø er en fin plass og det har vært et godt valg å komme hit. Jeg har kontrakt ut neste år med TUIL, så stresser ikke noe nå, selv om jeg ønsker å ta steget opp på sikt, sier TUIL-spilleren.

Løvland tilbake

Andreas Løvland (24) trente halvannen uke med TIL i starten av juli før Bård Flovik fikk sparken. Dermed var det godt for lyngsværingen som spiller for Finnsnes i 2.-divisjon og også vist seg fram for nytrener Simo Valakari.

– Det er selvfølgelig artig å vise seg fram for han også, men jeg har ikke hørt noe mer om å trene med TIL videre. I dag trengte de folk og det var greit å bidra. Det gikk greit, men er så klart høyere tempo enn jeg er vant med, sier Løvland.

Han har lenge vært i TILs søkelys, men vurderer å trappe ned satsingen om han ikke får til en mulighet til å satse fullt og helt på fotballen i TIL eller en annen klubb, etter årets sesong.

– Tanken har slått meg. Fotballen tar mye tid og det krever mye å jobbe ved siden av. Jeg har blitt 24 år og tenker at det er nå eller aldri egentlig, så vi får bare se hva som skjer, sier Løvland.