Flovik bekreftet klar for ny klubb

2.-divisjonsklubben Alta er hans nye arbeidsgiver. Det melder klubben selv på Facebook.

Nyheten om at Flovik var høyaktuell for trenerjobben der kom i Altaposten onsdag kveld.

Bård Flovik ble avsatt som trener for TIL i slutten av juni etter å ha fått jobben fast i starten av september 2015 da han overtok etter Steinar Nilsen.

Alta skriver følgende i en pressemelding:

– Vi presenterer i dag Bård Flovik som ny hovedtrener. Bård kommer fra TIL hvor han var hovedtrener frem til i sommer og hvor han også har vært assistenttrener og spillerutvikler tidligere. Han har i tillegg lang erfaring som trener på ulike aldersbestemte landslag på guttesiden. Bård vil flytte til Alta og være på plass når vi starter 8.januar, skriver klubben i en pressemelding.

– Vi er enige om en avtale på to år. Alta IF er svært glad for å ha knyttet til oss en trener med Bårds erfaring og kompetanse. Vi var tidlig tydelige på at vi ønsket å bruke denne muligheten til å styrke vårt apparat og få inn noen som kan bidra til å gjøre oss som klubb bedre, både i 2018 og i årene som følger. Dette har ført til en grundig og god prosess, og vi føler absolutt vi har lyktes, skriver klubben videre.