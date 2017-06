Flovik om mandagens krisemøte med ledelsen: - Det som skjer, det får skje

TROMSØ - SANDEFJORD 1–1

ALFHEIM (iTromsø): En rekke av topplederne i TIL var på plass i og rundt pressesonen på Alfheim etter at Gutan hadde spilt 1-1 mot Sandefjord.

Blant disse var Stig-Arne Engen, direktør i klubben. Han varsler at det blir et møte mandag.

- Vi er inne i en jobb med å forbedre resultatene og er tett på. Vi har et nytt møte i morgen, se får vi se hva vi ender opp med, med tanke på å forbedre resultatene, sa Engen til iTromsø en liten halvtime etter kampslutt.

Engen varsler at ledelsen etter møtet i mandag ettermiddag vil kommunisere ut i media hvordan de skal jobbe videre.

- Jeg kommer ikke til å komme med noe konkret rett etter en fotballkamp, men etter møtet skal vi fortelle hvilke grep vi gjør for å styrke oss, sier Engen.

– Ikke god nok standard

Sportssjef Svein-Morten Johansen var skuffet etter bare 1-1 mot et Sandefjord-lag som er en av rivalene TIL må kjempe mot for å unngå nedrykk.

– Jeg hadde en tanke om at vi kom tilbake, og det gjorde vi etterhvert. I første omgang var det mye rart, men spesielt spillerne viser at de ville vinne i dag, så all ære til dem for det. Totalt sett burde vi vinne kampen basert på innsatsen vi legger ned. Klart at vi som klubb skal vinne hjemme mot Sandefjord, så det er ikke opp til den standarden vi ønsker å være på, svarer Johansen.

– Hva gjør ledelsen videre med tanke på trenerteamet og Bård Flovik?

– Vi blir å ha et møte i morgen og ta det derfra, sier sportssjefen.

– Kan Flovik få sparken i morgen?

– Det vil jeg ikke kommentere. Så får vi kjøre en prosess. Vi får se om det blir en avklaring i morgen. Så tar vi det derfra, svarer Johansen.

– Er det et alternativ å styrke trenerteamet?

.- Det får vi se. Igjen vil de prosessene som vi gjør de neste dagene få en avklaring på hva som skjer videre.

– Hva tenker du om kritikken fra trenerforeningen rundt Bård Flovik?

– Jeg tenker at vi etter forrige kamp sa at vi ønsket å komme oss på en høyere standard, så er det andre som har tolket det annerledes, og det må vi ta til etterretning. Vi har kun fokusert på å være på et høyere nivå.

– Er det at TIL ikke vinner på Alfheim som er det store problemet for TIL akkurat nå?

– Jeg vil gjerne svare ja på det. Hjemmebane på Alfheim har historisk gjennom mange år vært det samme som gode kamper og de fleste har endt med seier. Vi må vinne hjemmekamper om vi skal klatre på tabellen, svarer Johansen som ikke vil love at det kommer noen avklaring når sportslig utvalg, deler av styret samt hovedtrener Bård Flovik skal møtes mandag.

– Fortjente mer enn ett poeng

Bård Flovik selv har den siste uken hatt flere samtaler med Teddy Moen i Norsk Trenerforening. Sistnevnte har støttet Flovik i den vanskelige situasjonen TIL-treneren har kommet opp i.

- Jeg har ikke tatt kontakt med dem, men de har kontaktet meg og spurt hvordan jeg har det og tatt vare på meg. Etter det har jeg pratet 3-4 ganger med Teddy Moen. Jeg opplever uttalelse til Moen som støttende for meg, men det som berører andre ting i klubben, ønsker jeg ikke å kommentere. Det tar jeg internt, sier Flovik.

Om han fortsatt er hovedtrener i TIL etter mandagens møte, ønsker ikke Flovik å kommentere.

- Det som skjer, det får skje. Jeg har stått på den siste uken og hatt fokus og være opplagt nok til å gjøre jobben min. Den føler jeg at jeg har gjort. Guttene gikk utpå med hjertet på drakta, og både spillerne og klubben fortjente så veldig mye mer enn ett poeng i dag, sier Flovik.

- Hva tenker du om 1-1 i det som har vært omtalt som en "nøkkelkamp"?

- Jeg går for så vidt ikke rundt å tenker på det. Jeg synes det har vært en krevende uke, men jeg har stått veldig oppreist. Jeg vet hva jeg har gjort, guttene vet det, klubben vet det, så ingen må vurdere meg etter én kamp. Jeg har vært i TIL i til sammen 10 år, 6 år og nå nesten i 4 år, så alt skal ikke stå å falle på en kamp. Det er viktig å ta med seg at vi har hatt mye skader og jeg mener marginene ikke har vært med oss, akkurat som i dag, men jobber vi hardt nok, vil vi få de marginene i vår favør, sier Flovik.

Flovik sier at han ikke har tenkt mye på morgendagen.

- Føler du at du er rett mann for TIL?

- Det vet jeg ikke. Jeg synes selv jeg er en veldig bra trener, og jeg har stor selvtillit til faget og ledelsen. Om klubben mener jeg ikke er rett mann, er det ikke jeg som skal bestemme. Jeg er veldig trygg på meg selv og alle vet hvordan jeg er er, ingen får seg noen overraskelse der, sier TIL-treneren.