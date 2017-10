Lasse (22) har superstatistikk for både TUIL og TIL i år. Nå har han skrevet under ny kontrakt.

Det fikk iTromsø bekreftet onsdag ettermiddag, og også klubben litt senere offentliggjorde gjennom en pressemelding.

Bleiksværingen hadde opprinnelig en kontrakt som går ut etter 2018-sesongen, men har fått tilbud om en forlengelse etter en fenomenal sesong, først på utlån i TUIL i vår og så som fast brikke for TIL under Simo Valakari i høst.

- Jeg er fryktelig stolt over å ha signert en ny kontrakt som gjør at jeg kan jobbe med det jeg liker aller best, sier Nilsen i pressemeldingen fra klubben.

- Dette betyr mye for meg, for TIL er en klubb jeg trives godt i og vi har noe veldig spennende på gang. Jeg gleder meg til å være med på reisen videre. Jeg har hatt et innholdsrikt år og jeg ser bare frem til å ta nye steg i TIL, legger han til.

Sterk statistikk

Nilsen har hatt en bemerkelsesverdig sterk poengstatistikk for begge klubbene i kampene han har spilt i år. Både TUIL og TIL har et voldsomt oppsving i poengsnittet i kampene Nilsen har spilt:

For TIL har Nilsen spilt 8 kamper i år, alle fra start. Det har resultert i 14 poeng, et poengsnitt på 1,75 poeng per kamp.

På 18 kamper uten Nilsen har «Gutan» sanket like mange poeng, 14, men altså med et betydelig tregere poengsnitt på 0,78 per kamp.

Sportssjefen: - Lengre perspektiv

I TUIL spilte Nilsen 13 kamper frem til sommeren, også der alle fra start. 19 poeng sørget for at poengsnittet der ble 1,46 med Nilsen på banen. Uten venstrebacken har TUIL tatt 12 poeng på 15 kamper - et snitt på 0,8 poeng per kamp.

- Det å ha et lengre perspektiv på Lasse er viktig for oss. Han har tatt nye steg det siste året. Han ser ut til å ha stabilisert seg på et bra nivå og så regner vi med at han vi utvikle seg i årene som kommer, sier sportssjef Svein-Morten Johansen.