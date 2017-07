Lasse (22) spilte søndag sin siste kamp for TUIL: – Det har vært et fantastisk halvår

7. mars ble det klart at den lynkjappe venstrebacken Lasse Nilsen skulle til TUIL på lån fra TIL. Søndagens bortekamp mot Fredrikstad var den siste kampen i TUIL-drakt for denne gang for Nilsen, en kamp TUIL tapte fortjent 1–2.

– Vi hadde lyst å vinne og løp masse, men vi løp ikke nok og hadde ikke nok sprut i beina. Vi ønsket å avslutte med stil, men vi spilte alt i alt en dårlig kamp, sier Lasse Nilsen til iTromsø

Helt siden låneoppholdet startet har 22-åringen vært en klassespiller for et godtgående TUIL-lag som ligger på 7. plass i 1.-divisjon. «Bleiks Bale» har tidvis terrorisert høyrebacker på nest høyeste nivå med sin hurtighet.

– Det har vært et fantastisk halvår i TUIL. Det er en bra spillergruppe som er en sammensveiset gjeng. I tillegg har klubben dyktige trenere i Gaute (Helstrup, hovedtrener) og Håvard (Fjellvang, assistenttrener), sier 22-åringen.

Gaute Helstrup skryter av den talentfulle venstrebacken.

– Vi er knallfornøyd med det han har gjort denne sesongen, og TIL får tilbake en enda bedre spiller, sier TUIL-treneren.

– Spilletiden har vært gull verdt

Nilsen fikk 14 av 15 kamper i serien fra start, og hadde nok fått spilt samtlige hadde han ikke pådratt seg tre gule kort og dermed en kamps suspensjon i løpet av vårsesongen. Han rakk også å notere seg for en scoring, da han sendte TUIL i ledelsen mot Jerv for tre runder siden.

– Det at jeg har fått masse spilletid har vært gull verdt for meg. Jeg har utviklet meg som fotballspiller, og dette var et steg i riktig retning. Jeg angrer ikke på valget om å dra til TUIL, forteller Nilsen.

Gresset er dog ikke grønnere på den andre siden av brua. TIL befinner seg i en motbakke selv de beste klatrerne i Tour de France hadde slitt med å bestige. Søndag tapte «Gutan» 0–2 mot Haugesund og ligger på nedrykksplass.

– Det er kontraster mellom TUIL og TIL akkuat nå, ingen tvil om det. Den siste tiden på Alfheim har vært hektisk, men jeg er klar for å hjelpe laget til å beholde plassen i Eliteserien, sier venstrebacken med selvtillit, noe som for tiden er mangelvare i TIL.

Fått hjelp av TUILs fysioer

I vinter slet Nilsen med en lyskeskade som plaget han i flere måneder i TIL. I TUIL har han klart å holde skadeprobleme i sjakk, blant annet ved å bli byttet ut på tampen av kampene. Fem ganger har 22-åringen gått av banen.

– Klok av skade har jeg valgt å bli byttet ut slik at jeg unngår for stor kampbelastning. TUILs fysioer med Stig Riise og Tom-Erik Richardsen har hjulpet meg masse på den fronten, sier Nilsen.

TUIL ligger på 7. plass i 1.-divisjon når lagene tar ferie. Selv reiser Nilsen hjem til Bleik, før han etter ferien blir å trene med TUIL til låneperioden er over i slutten av måneden. Etter det er det tilbake til TIL og nedrykkskamp.

– Jeg får ikke mulighet til å dra hjem så ofte, akkurat det blir godt og er noe jeg ser fram til, sier han med et smil.