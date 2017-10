Nilsen har fått tilbud om ny kontrakt fra TIL: – Han har funnet sin plass

Nilsen bekrefter at han fikk et tilbud om kontraktsforlengelse for en uke siden.

– Nå er vi i forhandlinger, men vi er ikke kommet så fryktelig langt, sier TIL-vingbacken.

22-åringen har allerede en avtale ut 2018-sesongen, men nå vil ledelsen binde ham til en kontrakt ut 2020 – året da TIL har 100-årsjubileum.

– Blir du med på den «reisen»?

– Det kan jeg fort bli. Jeg trives veldig godt i TIL og synes det er en fin klubb. Jeg ønsker å bidra til å utvikle laget og meg selv. Førsteprioritet nå er å berge laget i Eliteserien – ingen tvil om det, svarer Nilsen.

Sportssjef Svein-Morten Johansen bekrefter også tilbudet og tror man kan komme til enighet før sesongslutt – altså at en forlengelse ikke er avhengig av divisjonsstatus for TIL.

– Lasse har funnet sin plass og en fin utviklingsarena i TIL og har ikke hastverk med å komme seg «ut» ennå. Om det passer for begge parter, så lander vi dette så fort som mulig, sier Johansen.

Ny utgave etter utlån

Før sesongstart ble Nilsen lånt ut til TUIL, der han fikk rikelig med spilletid. Tilbake i TIL var det en litt annen utgave av Nilsen: Mer erfaring, mer selvtillit, sterkere fysikk og tøffere i trening og kamp.

– Jeg var ganske ung da jeg kom opp på A-laget (debuterte 13. april 2014, journ.anm.). Jeg har hatt en del respekt for dem som er eldre enn meg. Nå har jeg vært en god stund i TIL, sier Nilsen om utviklingen.

En snakker ofte om at overgangen fra junior til senior i langrenn er stor, men også i fotball merkes det godt.

– Absolutt. Man plukker opp ting underveis og det er mange ting som spiller inn, deriblant kynisme. Og jeg tipper at jeg kommer til å lære en god del mer opp gjennom årene, sier Nilsen som er fra Bleik på Andøya.

Spiller «alt»

Med Simo Valakari som trener har Nilsen nytt stor tillit og er «bankers» på laget som venstre vingback. Han har startet syv av finnens åtte seriekamper som sjef. I kampen mot Kristiansund var han suspendert.

– Måten vi spiller på er perfekt for Lasse. Forholdet han har til treneren og tilliten han har er uhyre viktig, sier Svein-Morten Johansen. Han har en målgivende pasning i Eliteserien denne sesongen – og har som målsetting å bidra med flere målpoeng.

– Det viktigste er at laget vinne, men det hadde selvfølgelig vært kjempeartig å score mål. I den posisjonen jeg har kommer jeg til mye innlegg, så jeg håper også å levere noen assists, sier Nilsen.

TIL ligger på 15.-plass og dermed an til nedrykk med fem serierunder igjen å spille. Det er imidlertid kort vei oppover på tabellen, og Nilsen tror Gutan greier det.

– Jeg synes vi har utviklet oss spillemessig og som lag. Til syvende og sist handler det om å vinne nok kamper, og jeg er «sterk i trua» på at vi skal klare det, sier Lasse Nilsen.

Også Morten Gamst Pedersen har fått tilbud om ny kontrakt med TIL. Her dreier det seg om ut 2018-sesongen.

– Vi har en dialog, så får vi se hvor ender, sier Svein-Morten Johansen.