Simon (24) klarte knapt gå på do etter skade: - Sesongstarten kan ryke

Laugsand var en sentral brikke som venstreback da TUIL rykket opp fra 2.-divisjon i høst. Etter å ha kommet fra KFUM Oslo foran 2015-sesongen har vesterålingen med fortid i Sortland etablert seg i førsteelleveren.

Torsdag i forrige uke skulle han trene som normalt, men et stykke ut i økta gikk det galt.

– Jeg skulle blokkere et skudd, og akkurat i det jeg setter foten ned treffer jeg ballen og foten vris ned mot underlaget, forteller Laugsand.

- Tungt å gå på do

Etter å ha blitt liggende med store smerter i ankelen ble han kjørt på sykehuset. Der ble det konstatert et avrevet leddbånd i ankelen. Og siden har Laugsand måttet holde sofaen og bruke krykker.

– De første dagene var det så vondt at jeg måtte holde foten over hjertehøyde for at det ikke skulle bli for mye belastning. En tur på do var utrolig vondt på grunn av blodtrykket som kom i ankelen, sier Laugsand.

Hjemme i huset på Stakkevollveien prøver Laugsand å se fremover, selv om skaden er en stor nedtur.

– Dette var et voldsomt slag i trynet. Jeg er ikke akkurat vant til å være skadet, og legger mye jobb i å holde kroppen i så god stand som mulig, sier Laugsand.

Bassengtrening

For sesongstarten 2. april står definitivt i fare.

– Beskjeden er at når hevelsen går ned så kan vi begynne å trene opp igjen. Nå har den gått litt opp og ned, og jeg har på stram kompresjon hele tiden. Så det kommer til å gå minst et par måneder før jeg er tilbake på fotballbanen, sier Laugsand.

Nå handler det om å trene riktig. Besøk i basseng og styrketrening kommer til å være sentralt i Laugsands vei tilbake til spill for TUIL.

– Å få denne skaden er mildt sagt deprimerende. Å spille på høyest mulig nivå er noe jeg har drømt om, og trent for hele livet, sier Laugsand.

Flere erstattere

Laugsand sier det mye omtalte dekket i Skarphallen må ta sin del av skylden for skaden hans.

– Hadde dette skjedd på TUIL Arena tror jeg fort utfallet ikke ville vært så alvorlig, sier Laugsand.

– Fordelen med Simon er at han er veldig godt trent, og bør komme raskt tilbake igjen, spår TUILs hovedtrener Gaute Helstrup, som i Laugsands skadefravær nevner flere spillere som kan gå inn i den posisjonen.

– Martin Albertsen, Elias Skogvoll og Vetle Vinje kan alle spille venstreback, sier Helstrup til iTromsø.