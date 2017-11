Stortalent ferdig på Alfheim: – Jeg skal tilbake å spille for TIL

20-åringen fra Melbu i Vesterålen, forlater dermed TIL etter kun én sesong og uten å ha spilt obligatoriske kamper for Gutan, i en sesong som ble spolert av skader.

– Jeg hadde møte med Svein-Morten (Johansen, sportssjef i TIL, journ.anm.) i dag og vi ble enig om at det beste for meg nå er å finne meg en ny klubb, sier Peter Aas til iTromsø.

– Førstelagsfotball

Aas innrømmer at han synes det er leit å ikle få sjansen videre.

– Sesongen i år gikk i dass med skader, og jeg føler ikke jeg har fått vist hva jeg er god for, sier den kjappe kantspilleren.

Som nå kommer til å jobbe sammen med TIL for å finne ut hvor karrieren går videre.

– Nå handler det om å få trent godt og spille fast førstelagsfotball og bygge meg opp igjen. Jeg er veldig klar på at jeg om noen år skal komme tilbake å spille for TIL igjen, sier Aas.

Gratis tilbake

TIL kommer til å si fra seg utdanningskompensasjonen for Aas, som dermed kan gå helt gratis, mot at kan komme gratis tilbake før han fyller 24 år.

– Peter har vært utrolig holdningssterk og er en spennende spillet, men dessverre i dette gamet med topprodukt, så et det viktig nå at en type som Peter får startet karrieren igjen, og spilt fast hver helg. Vi vil prøve å bistå han med å finne en slik type klubb, sier Svein-Morten Johansen.

- Vi kunne valgt å gi han ny kontrakt og leid han ut, men det har sammenheng med økonomi og antall personer vi har i stallen. I så måte risikerer vi å mister Peter, men vi kjenner han så godt, og hvis han kommer i gang, er portene på Alfheim ikke lukket for han, legger sportssjefen til.

Derfor vil de si fra seg utdanningskompensasjonen.

– Vi lager en type klubbavtale, at dersom han kommer tilbake før han er fylt 24 år, så trenger ikke vi betale for årene han har vært borte, siden vi frasier oss våre år, sånn at han kan gå gratis og komme tilbake gratis i den tidsperioden. Det synes vi er fair, sier Johansen.

Mange muligheter

Aas er naturlig nok skuffet, men skadene må ta sin del av skylda for at det ikke ble ny TIL-avtale.

– Jeg signerte jo i mars og ble skadet like etterpå, så fikk jeg et tilbakefall, så det er først nå jeg er skikkelig tilbake og i form. Så det er veldig frustrerende akkurat nå. Det har vært et for jævelig år for meg, men slik er fotballen, og jeg får ikke gjort noe med det. Jeg må vare prøve å se det positive i det og se fremover.

Aas er nå åpen for å flytte på seg, men har et stående tilbud fra moderklubben Melbu som spiller i 3.-divisjon, men han vender neppe tilbake nå.

– Tilbudet fra Melbu ligger der, men jeg tror ikke det. Jeg har mest lyst til å finne meg en klubb i 1. eller 2.-divisjon, sier Aas, som understreker at han kun har positive ting å si om TIL som klubb, og dermed har som mål å komme tilbake en dag.

– Jeg er fortsatt ung, og jeg håper med en eller to sesonger borte uten skader, der jeg får spilt mye, at jeg kommer tilbake og spiller for TIL i eliteserien.

Trolig blir det noen prøvespill på nyåret for den sympatiske vesterålingen.

– Det er interesse. Jeg vet mange av lokalklubbene i Troms er interesserte og så har jeg en kontakt i Sandnes Ulf, så vi får se hva det blir til. Jeg har tatt det litt piano til avgjørelsen kom, sier Peter Aas.

Aas blir dermed den femte spilleren ut på kort tid. ITromsø skrev tidligere denne uken om exitene til William Frantzen, Otto Fredrikson, Javi Jimenez og Shamil Gasanov.