TIL-ledelsen vurderer grep i trenerteamet: - Alarmerende situasjon

ALFHEIM (iTromsø): I etterkant av 2–4-tapet mot Vålerenga er TIL havnet på kvalikplass i Eliteserien etter 12 av 30 kamper.

Det er ikke godt nok for en klubb med en målsetting om å bli blant de åtte beste i 2017. Dermed ble det av sportslig utvalg mandag ettermiddag innkalt til et ekstraordinært møte der også hovedtrener Bård Flovik var til stede som et del av utvalget.

– Vi hadde et møte i sportslig utvalg i går, og det var fordi vi ønsket å være på ballen, sier sportssjef Svein-Morten Johansen til iTromsø.

– Ikke oss

TIL har bare tatt seks av 18 mulige poeng på hjemmebane, med kun en seier som fasit.

– Det er en alarmerende situasjon, og nå må vi se på hvordan vi kan snu den. Det innebærer en nærhet til både spillergruppa og trenerteamet, sier Johansen videre.

– Tar man bortekampene for seg har vi gjort en ok start. Men når vi ser på hjemmebane så er det ikke noe vi kan bare håpe på bli bra, men være aktiv. 1. omgangen mot VIF kan vi ikke akseptere, og det har både med TIL, Tromsø og Alfheim å gjøre, sier Johansen.

Mot Vålerenga lå TIL under 0–4 etter bare 25 minutter, noe som var mildt sagt sjokkerende for sportssjefen.

– Det handler også om spillernes stolthet, og vi må ikke være passive med tanke på det. Nå jobber vi med interne prosesser for å være bevisst på at vi trekker i samme retning. Det som skjedde på Alfheim lørdag er ikke helt oss, og vi skal bli oss, sier Johansen.

I møtet mandag var også styrelederne Stig Bjørklund og Per Aronsen i Tromsø Idrettslag og TIL Holding AS til stede. Det sier litt om alvorlighetsgraden i situasjonen.

Og selv om det er viktig for TIL å presisere at Flovik ikke var «kalt inn på teppet» ville ikke mandagens møte blitt avholdt dersom Flovik og resten av laget hadde levert tilstrekkelig sportslig sett.

– På Alfheim virker det ikke som vi takler den mentale inngangen på hvordan vi skal ta kampene. Vi virker å være bedre når forventningspresset er mindre, sier Johansen.

– Bygge slagkraftig lag

Han svarer følgende på spørsmålet om hva han tenker om Bård Floviks stilling:

– Vi jobber de neste ukene for å få til et godt og slagkraftig lag. Det gjelder å bygge rundt det, sier Johansen.

– Kan det blir aktuelt å forsterke trenerteamet?

– Det kan være mulig at vi ser på sånne ting framover. En styrking av trenerteamet kan være noe vi vurderer, sier sportssjef Johansen som ikke vil gå nærmere inn på hva det konkret kan bety.

TIL-trener Bård Flovik var ikke tilgjengelig før etter trening, men da svarte han blant annet han han forstår ledelsens jobb.

Gutan møter Molde borte 18. juni før Sandefjord kommer på besøk den 25. juni.