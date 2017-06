TUIL ønsker å forlenge låneavtalen med Lasse (22): – Skal i møte med TIL om få dager

Jerv 1–1 TUIL

Lasse Nilsen scoret sitt første mål i TUIL-drakt da han scoret 1–0-målet i det 74. minutt mot Jerv søndag kveld. Målet kom etter pent veggspill med TUIL-spiss Vegard Lysvoll, før venstrebacken banket ballen i hjørnet fra 10 meter.

– Jeg er fornøyd med den og at jeg turte å skyte selv, sier Nilsen om scoringen.

Nilsen har spilt fast hele sesongen og vært en sentral spiller for TUILs suksess. Venstrebacken, som er på lån hos TUIL fra TIL fram til 21. juli, trives veldig godt hos de blåkledde på fastlandet.

– Jeg stortrives i TUIL og det har vært utrolig bra for min del å få spille kamper fast på et høyt nivå. Det er fin gjeng som spiller i klubben og vi er i god form, sier Lasse Nilsen til iTromsø.

Høydepunkter Jerv-TUIL 1–1

– Vi ønsker ham videre

21-åringen fra Bleik har imponert TUIL-trener Gaute Helstrup i tiden den utlånte TIL-spilleren har vært i klubben.

– Jeg syntes han har utviklet seg masse i de kampene han har fått her, og spiller mot mange gode spillere. Den erfaringen han har fått har vært verdifull for han og ikke minst TIL, som får tilbake en spiller som har spilt fast på et høyt nivå, sier TUIL-trener Gaute Helstrup.

Det er likevel en mulighet for at han blir værende i Tromsdalen. Helstrup og TUIL avtale et møte med TIL-ledelsen i nær framtid, der de skal diskutere framtiden til Nilsen.

– Vi skal prate om det over helga og finne ut hva som er det beste for Lasse og for klubbene. Vi er veldig fornøyd med han og vi ønsker at han skal bli værende, sier TUIL-treneren.

Har én kamp igjen

Nilsen pådro seg gult kort da han holdt Jerv-spiller Jacob Toft i feltet og lagde straffespark i det 88. minutt. Den straffen satte rutinerte Glenn Andersen i nettmaskene til 1–1.

– Vi begge holder i hverandre i feltet, der jeg etter hvert kom i ubalanse og rev han ned. Dommeren så dette, og det er absolutt mulig å dømme straffe på den, sier Nilsen.

Det gule kortet var også Nilsens tredje gule kort denne sesongen, og han må dermed stå over neste kamp. Det betyr at bortekampen mot Fredrikstad 2. juli blir den siste i TUIL-drakt – om ikke avtalen forlenges.

– Planen er at jeg skal tilbake til TIL, sier Nilsen etter søndagens kamp.

Kontrasten fra en lang rekke uten tap i TUIL står i stor kontrast til det som skjer i TIL. Søndag ble de knust 0–3 av Molde på Aker Stadion.

– Det er klart at det ikke er noe artig å se at de sliter. Jeg er likevel sterk i troen på at de snur det, og de kommer til å vinne kamper igjen, svarer 22-åringen på spørsmål om hva han tenker om det som skjer med klubben han skal tilbake til i slutten av juli.

TIL-trener Bård Flovik svarte dette i forrige uke på spørsmål om Nilsen skal tilbake til TIL.

– Ja, han skal hjem. Det er ingen uavklarte ting der pr. i dag.

Ubeseiret de fire siste

Selv om seieren glapp i sluttminuttene mot Jerv, hentet TUIL nok et poeng på bortebane. «Dalingan» har fire strake kamper uten tap og har ikke tapt en fotballkamp på en måned (0–1 mot Ull/Kisa 21. mai).

– Vi er ikke misfornøyd med ett poeng selv om de utlignet på slutten. Jerv har vært spillemessig det beste laget på hjemmebane i de fleste kampene. Alle gjorde en ærlig innsats, sier Helstrup.

TUIL ligger på 7. plass med sine 19 poeng denne sesongen. Det er ni poeng over lagene i bunnen av tabellen og kun to poeng opp til playoff.