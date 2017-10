Tromsø vil tilby Nilsen langtidskontrakt

Vingbacken har kontrakt med TIL ut 2018-sesongen, men sportssjef Svein-Morten Johansen er klar på at klubben vil ha Nilsen på en lengre avtale.

– Vi ønsker å forlenge kontrakten med Lasse, bekrefter Johansen til iTromsø.

Trolig dreier det seg om en avtale ut 2020-sesongen – da TIL også har 100-årsjubileum.

– Vi har siktet oss litt inn mot 2020, slik som med Runar (Espejord) og flere. Det vil være aktuelt, ja, sier Johansen.

Nilsen fikk beskjed om TILs fremstøt «for en liten stund siden».

– Visst er det aktuelt å forlenge. Det er så klart utrolig artig at de gir slike signaler. Jeg ble selvfølgelig veldig glad da jeg hørte det, sier Nilsen til iTromsø.

Ny rolle passer perfekt

22-åringen fra Bleik på Andøya ble i vårsesongen lånt ut til TUIL, og i Dalen var han en suksess. Da han kom tilbake til TIL i sommer har fremgangen bare fortsatt – og han er selvskreven som venstre vingback i trener Simo Valakaris 3-4-3-formasjon.

– Lasse har vært en fin og god spiller for oss i kampene vi har hatt nå. Simo har funnet en rolle som kler ham helt perfekt. En vingbackrolle som er «smidd» for en sånn type spiller, sier Svein-Morten Johansen.

TIL har allerede vært i kontakt med agent Mike Kjølø – som representerer Nilsen – med tanke på en ny kontrakt. Trolig vil Nilsen få en solid lønnsforhøyelse.

– Dialogen rundt forhandlinger med TIL tar vi med klubben. Lasse har hatt en fin utvikling gjennom utlånet til TUIL og måten han nå brukes på i TIL, melder Kjølø til iTromsø.

Ingebrigtsen avventer

Som iTromsø tidligere har omtalt er en annen unggutt, Mikael Norø Ingebrigtsen, tilbudt en ny avtale. Men denne prosessen kommer til å ta litt tid.

– Jeg har dialog med Mikaels folk, og den er for så vidt grei. Det ligger i kortene at de vurderer totaliteten, der for eksempel divisjonsstatus betyr en del. Det er en del av gamet vi er i. Vi har kontrakt med Mikael fram til sommeren, så vi har ennå litt tid, sier Johansen.

TIL har seks spillere på kontrakt ut 2020: Tom Høgli, Runar Espejord, Jostein Gundersen, Magnus Andersen, Elhadji Mour Samb og Mehdi Dioury.

Nå kan altså Lasse Nilsen bli den syvende.