Brøt tausheten: Slik svarte Northug på Instagram-bråket

Etter at han ble vraket til verdenscup-premièren i Ruka er Petter Northug tilbake på landslaget. Fredag ettermiddag møtte han pressen i før rennene i Lillehammer.

– Det blir spennende og godt å komme i gang. Alltid litt ekstra stas med hjemmebane og nå er det jo full vinter her i Lillehammer. Vi har fine løyper og fine forhold, sa Northug til pressen.

Om alt styret i de siste ukene om sosiale medier og vrakingen, var Northug svært ordknapp. Han svarte kortest mulig på spørsmål om de betente konfliktene som har vært siden sesongen startet for noen uker siden. Om Instagram-bråket ga han bare et svar.

– Et bilde sier mer enn ord, så trenger ikke å si så mye mer enn det. Jeg ser på det som humor, og det tror jeg de fleste andre gjør, sa Northug.

– God dialog

Han mener han har hatt en god dialog med landslagsledelsen om hvordan løp han ønsker å ha inn mot OL i Sør-Korea.

– Det løpet samsvarer noenlunde med terminlisten, sier Northug.

Så gjenstår det å se om han får muligheten fra Tor-Arne Hetland og Vidar Løfshus. Han legger ikke skjul på at han var skuffet over at han ikke fikk muligheten i Finland forrige helg.

– Vi var vel ikke helt enig, men var enige om å være uenige. Jeg har mine tanker, men det er ikke slik at jeg må dele det på en pressekonferanse. Det som ble sagt blir mellom meg og Tor-Arne Hetland, sier han.

Svenske-stikk

Etter Gålå-helgen kom et lite stikk fra Northugs erkerival, svenske Calle Halfvarsson. Svensken mente at nå var det slutt for Northug som toppløper. På spørsmål fra en svensk journalist om hva han mente om stikket ga Northug et lite stikk tilbake.

– Jeg har sagt tidligere hva jeg synes om Calle. Jeg synes bare synd på han, sa Northug.

Johannes Høsflot Klæbo hadde også pressetreff, og var spent på formen til Northug.

– Det ser ut som han koser seg på Instagram. Det tar jeg som et godt tegn. Vi vet ikke hvor han står akkurat nå, så han kommer til å få en god prøve i Lillehammer. Det blir spennende å se i morgen, og mange gleder seg til å se hvor han står, sa Klæbo på pressetreffet.

Syk under Beitohelgen

Først måtte han melde frafall til et løp i Bruksvallarna i Sverige. Så måtte han droppe planen om å stille opp på Beitostølen for to uker siden grunnet sykdom. Så ble han ikke tatt ut til verdenscupåpningen i Ruka forrige helg. Vrakingen førte til at Northug postet noen kontroversielle stikk til lagkamerater og landslagsledelsen.

I stedet stilte han opp til norgescuprenn i Gålå, der han ble nummer 17 på 15-kilometeren, og røk ut i kvartfinalen på sprinten.

Men i Lillehammer har Norge 15 plasser på nasjonal kvote, så der får Northug sjansen til å vise seg frem. Tradisjonelt har Northug aldri fått gode resultater i løypene i OL-byen, beste plassering er nummer seks.

Mandag tas laget til verdenscupen i Davos. Norge har der syv plasser, inkludert Martin Johnsrud Sundby som har friplass. Der skal det arrangeres sprint fristil, og 15 kilometer fristil.

Alternativet for Northug er skandinavisk cup i Vuokatti i Finland 15–17. desember.

Martin Johnsrud Sundby følte seg uvel og droppet fredagens pressetreff. Han er likevel klar til start til søndagens renn.

– Han følte seg litt uggen i går, og siden det har vært litt magesjau i familien holder han seg borte fra resten av troppen. Martin er i trening og går skirenn søndag som planlagt, står det i meldingen fra presseansvarlig Gro Eide.