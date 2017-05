Det ulmer i Tromsø – og Flovik er skyteskiva

Kristiansund jublet vilt etter 1–1 mot TIL på Alfheim søndag. Den nyopprykkede eliteserieklubben tok sitt første bortepoeng på toppnivå noensinne.

Gleden over det poenget står i sterk kontrast til stemningen i TIL-leiren. Der var fokuset på de to poengene som var tapt. Tre strake tap før Kristiansund-kampen betydde at ingenting annet enn seier ville blidgjøre verken internt i TIL eller ute blant supportere og sponsorer.

At TIL hadde flere sjanser enn bortelaget, og slik sett hadde fortjent å vinne, blir bare en fattig trøst. For på veien mot å gjenerobre Fort Alfheim er gode resultater den eneste farbare veien. Fem av tolv poeng er selvsagt ikke et fort verdig.

Et fort representerer noe ugjennomtrengelig, noe farlig, et fryktinngytende festningsverk. Per i dag har ingen lag noen særlig grunn til å være nervøse før turen til Nordens Paris.

Konsekvensene når TIL ikke presterer er forutsigbare. Folk blir irriterte og forteller alle som vil høre om akkurat sin mening. Der engasjerte TIL-supportere i gamle dager hadde sitt publikum over lunsjbordet, på arbeidsplassen eller en av byens mange kafeer og barer, er realiteten i 2017 en helt annen. Sosiale medier fungerer best til å uttrykke sin misnøye, og det kan hvem som helst gjøre – døgnet rundt.

Høydepunkter TIL-Kristiansund

Ta Isbergets gruppe på Facebook som et eksempel. Den er åpen for alle som vil lese, og har nesten 3.000 medlemmer som kan nås med et tastetrykk. På Twitter er det en rekke TIL-supportere som aktivt sier sin mening, på godt og vondt, om det som skjer i klubben.

Også vår egen chat, som vi har underveis kampene, er populære for å si sin mening om det som skal være byens og landsdelens stolthet.

Under og etter en TIL-kamp som den mot Kristiansund, kan man finne et titalls innlegg med folk som snilt sagt er skuffet. Det interessante er å se hvor ekstremt mange av disse som retter seg mot hovedtrener Bård Flovik. Og det spares ikke på kruttet.

«Elendig og flaut!!! Flott å ha en trener så viser så mye engasjement på sidelinjen!»

«Som gode TIL supportere bør vi hjelpe Gutan gjennom den her vanskelige perioden. Æ foreslår at vi starte kronerulling sånn at dæm får råd til å sparke Flovik.»

«Sætt ikje fotan mine på Alfheim stadion igjæn før de e en ny træner på plass!»

TIL skal være glade for at så mange er engasjerte i det som skjer. Klubbens verste fiende er faktisk ikke kritiske røster, men likegyldighet. Samtidig må det sies at enkelte innlegg er direkte personangrep, og viser at grensa for hva som skrives på nettet stadig flyttes til det mer ekstreme.

Det som uansett bør legges merke til blant de høyere herrer som bestemmer på Alfheim er hvor kritikken fra det jeg vil kalle folkedypet hovedsakelig rettes. Det er ikke mot spillerne, ikke mot sportssjefen, og ikke mot styret. Det rettes, som sitatene overfor er eksempler på, mot Bård Flovik. Og det var ikke særlig annerledes da det gikk dårlig i fjor heller.

Da Steinar Nilsen var hovedtrener i 2015 hadde TIL fire poeng etter syv kamper. I dag har klubben det doble. Likevel har jeg inntrykket av at tålmodigheten med Flovik i dag er langt mindre.

TIL-ledelsen kan velge å overse all kritikken, men fortsetter resultatene å utebli er det åpenbart at det vil vokse opp til full storm. At styret har nok å ta tak i uansett viser publikumsoppslutningen. Målsettingen er å trekke 4.300 tilskuere pr. kamp. Etter fire oppgjør på Alfheim i år er statusen 3.215.

Hovedtrenerjobben i en eliteserieklubb er en jobb som svinger fra det fantastiske til det brutale. Ofte på veldig kort tid. Det er en grunn til at trenerne i Eliteserien er godt lønnet. Mye ansvar og resultatstyrte fremtidsutsikter er en del av hverdagen. Det er fortsatt ikke mer enn godt under to år siden nevnte Nilsen ble avsatt som trener på Alfheim.

Bård Flovik selv sa i pressesonen etter kampen søndag at han ikke lar seg påvirke av press verken internt eller utenfra, og at det største presset er noe han legger på seg selv.

Sportssjef Svein-Morten Johansen, som er Floviks overordnede, sa til iTromsø søndag kveld at alle steiner skulle snus for å få slutt på den svake trenden.

Skal skepsisen mot Flovik forsvinne, er det bare en ting å gjøre. Få resultatene på sin side, og det over en lengre periode enn bare to-tre kamper. Hvordan TIL skal komme dit kan alle sitte med hver sin mening om. Men pr. i dag er det 52 år gamle Bård Flovik som sitter med ansvaret for å få det til.

De neste tre serierundene venter Sarpsborg (borte), Rosenborg (borte) og Strømsgodset (hjemme). 10 kamper vil være spilt når disse tre på papiret vanskelige kampene er unnagjort. Da vil vi kunne se en indikasjon på hvor TIL kommer til å havne på tabellen.

Så lenge venter nok ikke folkedypet med sin dom. Der er det som på ledelsesnivå kalles «kontinuerlig evaluering» allerede godt i gang.