Kulturministeren håper Norge får Tour de France-starten – men det blir ikke billig

Ifølge VG er det blant annet miljøet rundt Arctic Race of Norway som arbeider med å få en Tour-start på norsk jord. Det nordnorske sykkelrittet er eid av selskapet ASO, som også eier Tour de France.

– Dette er fantastiske nyheter for sykkelsporten. Om dette blir en realitet, får man muligheten til å vise frem sykkelmiljøet, som holder et høyt nivå i Norge. Men like viktig er muligheten til å få vist frem Norge fra sin aller beste side, sier Helleland til VG og legger til:

– Selv om ikke rytterne har tid til å nyte den eksepsjonelle naturen vår, så vises den på TV-skjermene til millioner av mennesker. På den måten markedsfører vi Norge overfor turister.

Dialog

På Twitter følger kulturministeren opp ved å skrive «Spennende nyheter om at det jobbes med å få Tour de France til Norge. MAGISK om det blir virkelighet».

Spennende nyheter om at det jobbes med å få Tour de France til Norge. MAGISK om det blir virkelighet 🇫🇷🚴‍♀️ #letour https://t.co/1AKuATzKL3 — Linda H. Helleland (@Lindacath) July 9, 2017

VG erfarer at det har vært dialog med enkelte sentrale byer på Østlandet om etapper i verdens største sykkelritt.

I år var det den tyske Düsseldorf som var startby i Tour de France. De måtte legge 117 millioner kroner på bordet (49 millioner fra byen og 68 millioner fra sponsorer).

Kulturministeren erkjenner at det er mye penger, men trekker frem det positive ved å lokke til seg Tour de France-sirkuset til Norge.

– Slike arrangementer gir mye tilbake i form av blant annet arbeidsplasser. Som sportsminister er jeg opptatt av at vi skal ha flest mulig store kultur- og idrettsarrangementer i Norge. Jeg mener betydningen er stor utover selve opplevelsen, sier Helleland, som for tiden befinner seg i Frankrike.

Hun skal få med seg søndagens fjelletappe ved å sitte i en følgebil.