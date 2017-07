Hvor fort kan du egentlig kjøre med tilhenger?

Kjører du for fort med tilhenger, kan det resultere i at du mister lappen. Det finnes en maksgrense for fart med tilhenger, så du må ikke se deg blind på hastigheten på motorveien.

Hvor fort du faktisk kan kjøre avhenger også av tilhengertype.

Det er ikke lov til å kjøre i mer enn 80 kilometer i timen med en tilhenger med bremser. Altså, har tilhengeren bremser og en kjører i 100 km/t i 100-sonen, blir en bøtelagt som om en kjørte 100 km/t i 80-sone, ifølge politiet.

Hvis du kjører i 100 km/t i 100-sone med tilhenger uten bremser, ryker førerkortet.

– Bøtesatsene er standardiserte. Men det åpnes for noe mildere og skjønnsmessig med kjøretøy med tilhenger. Det skal da tas hensyn til forholdene på stedet og hvor farlig kjøringen var, sier avdelingsleder ved fag- og metodeavdelingen Olav M. Markussen i Politiet.

Er fartsgrensen 60 kilometer eller lavere ligger boten på 2050 kroner ved 10 kilometers overtredelse.

Statens Vegvesenet har utformet en egen tilhengerkalkulator hvor du får mer informasjon

Lyst til å teste kunnskapene litt mer?