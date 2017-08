Vasker du bilen hjemme eller på bensinstasjon? Ett av alternativene gir best resultat, mener NAF

For de fleste er bilvask en investering som forlenger levetiden til bilen. Men hvor ofte bør den vaskes? Og hvordan ?

– Bilvask er en viktig del av bilens vedlikehold. Innsatsen din kan spare deg for store kostnader, sier kommunikasjonsrådgiver i NAF, Jan Ivar Engebretsen.

Hvor ofte du bør vaske avhenger av hvordan du bruker bilen, hvor ofte og hvor du kjører, samt årstiden.

Engebretsens råd er å ikke la det gå for lang tid mellom hver vask. Dermed slipper du å være avhengig av sterke vaskemidler.

– Det holder med mild bilsjampo hvis du vasker ofte, gjerne en gang i uken. Det vil heller ikke slite så mye på bilen slik som avfettingsveske gjør, sier han.

Tips 1: Vask bilen selv

Engebretsen viser til en test NAF gjorde av vaskemaskiner i 2015. Fem biler ble hver testet i fem forskjellige vaskemaskiner, og ingen av disse ble 100 prosent rene.

– Derfor anbefaler vi selvvask, uansett om du gjør det hjemme eller på bensinstasjoner som har selvvaskhaller.

Kommunikasjonssjef Knut Hilmar Hansen i Cirkle K Norge mener naturlig nok at vasking bør gjøres på stasjon – uavhengig av om du gjør det selv eller i vaskehall.

– Vasker du bilen på bensinstasjoner fanges oljeholdig vann og vaskekjemikalier i oljeutskiller og sandfang. Dermed blir det renovert før det kan gjøre miljøskade, og det gjør det ikke dersom du vasker bilen hjemme.

Tips 2: Vask minst én gang i måneden

En vanlig bileier vasker bilen i snitt åtte ganger i året, ifølge Hansen.

– Vi pleier å si at biler som brukes jevnlig bør vaskes minst én gang i måneden for å forebygge rust- og lakkskader. Regelmessig vask og rengjøring kan spare deg for mange tusenlapper den dagen du skal selge bilen.

– Vasker du bilen for hånd er det viktig å bruke en ren svamp. Salt, støv, småstein og asfaltnupper kan gjøre stor skade på billakken hvis du bare finner en svamp og skurer i vei, fortsetter Hansen.