Test deg selv: Vet du hva som skjer om du deler seksuelt innhold?

Spredning av seksuelt innhold på sosiale medier er en relativt ny problemstilling i strafferetten. Oslo politidistrikt opplever en økning i antall henvendelser fra ungdom, og frykter store mørketall.

– Folk flest er ikke er klar over konsekvensene det får – både i form av straff, men også for offeret i ettertid, mener Anne Merete Ansok, avsnittsleder ved kriminalitetsforebyggende seksjon i Oslo politidistrikt.

Test deg selv

Vet du hvilke konsekvenser det får å spre seksualiserte bilder eller videoer av andre på nett?

Vi presenterer fire ulike situasjoner der du kan teste deg selv. Alle sakene er basert på dommer som har vært gjennom tingretten, men de involverte er anonymisert.

1. Halloween-festen

Rikke er på en Halloween-fest hos en venninne. Sent på kvelden kommer Sondre beruset til festen sammen med noen kamerater. Rikke har drukket en nokså sterk drink med sprit, og kjenner seg beruset. Sent på kvelden begynner hun å kline med Mathias, som er kamerat med Sondre. De går etter hvert inn på badet og har sex. Mens de har sex blir døren dirket opp, og flere festdeltakere, inkludert Sondre, ser inn på dem. Han tar bilde med Snapchat og legger ut på MyStory. Sondre fjerner bildet etter 15 minutter etter at en bekjent ber ham om det.

Sondre dømmes til 90 dagers betinget fengsel, samt til å betale en bot på 5000 kroner. I tillegg dømmes han til å tåle inndragning av Iphonen sin.

2. Filmsnutten

Emilie, Fredrik og Hannah er på hjemmefest med mange venner. Emilie og Fredrik går opp på et soverom i andre etasje for å ha sex. De skrur av lyset og lukker døren som ikke har lås.

Hannah og noen venninner går opp i andre etasje for å bruke toalettet. De tar seg inn i rommet og står i døråpningen der de ser Emilie og Fredrik ligge i sengen få meter unna. Hannah skjønner at de skal ha sex, tar opp mobiltelefonen og filmer dem med applikasjonen Snapchat. Filmsnutten er på tre sekunder og viser Emilie som sitter noe oppreist oppå Fredrik med ryggen til. Hun er iført en stringtruse og Fredrik har hendene på rompa hennes. Det er ikke mulig å se verken ansiktet til Emilie eller Fredrik. Hannah går ned i underetasjen og viser filmsnutten til noen venninner som oppfordrer henne til å legge den ut på Snapchat.

Etter omtrent to timer sender Emilie melding til Hannah og ber henne slette filmen. Hannah sletter filmen med en gang.

Hannah dømmes til 60 dagers betinget fengsel og 10 000 kroner i bot, samt til å betale oppreisning på 5000 kroner til Emilie.

Mer om saken: 16 år gammel jente dømt for å ha filmet og spredt sexvideo på Snapchat

Snapchat og MyStory-funksjonen Snapchat er en applikasjon som gir mulighet til å sende bilder og filmsnutter på opptil 10 sekunder til kontakter man spesifikt legger til eller godtar på Snapchat. Man kan enten sende bilder og videoer direkte til konkrete mottakere, eller legge bildene eller videoene ut på «My Story». Legges bildet eller videoen ut på My Story blir materialet i utgangspunktet tilgjengelig for alle kontaktene som følger deg på Snapchat i 24 timer dersom det ikke slettes før. Det skal ikke være mulig å laste ned filmer som legges ut på My Story, men det er mulig å ta skjermbilder av filmsnutten. Fra tingretten

3. Klasserommet

Mats og Cathrine møtes i klasserommet, og Mats låser døren. Cathrine utfører oralsex på Mats, og er ikke klar over at hun blir filmet mens hun gjør det. Mats sender en eller to filmsnutter av hendelsen til fire kamerater via Snapchat og Messenger på Facebook. Filmsnuttene blir igjen sendt videre av mottakerne, og det er dermed ikke mulig å få slettet alle eksemplarene av filmen. Cathrines ansikt er ikke gjenkjennelig på filmen, men ryktet om at det er henne sprer seg fort på skolen.

Mats dømmes til fem måneders betinget fengsel og 5000 kroner i bot, samt til å betale 20.000 kroner i erstatning til Cathrine.

Aftenpostens rettskommentator etter lovendring og sexsjikane på nett: - Ikke lenger fritt frem på nettet.

4. Bursdagen

Mona og Stine er i bursdagsfest hos en venninne. Utover kvelden blir Stine (under 18) svært beruset av øl og champagne, og Mona ser hun har problemer med å gå opp trappen. Mona støtter henne opp til toalettet sammen med en annen festdeltager. På toalettet kler Stine av seg nedentil, legger seg ned over toalettskålen med en champagneflaske, og utfører seksuelle handlinger med seg selv.

Mona, som er edru, filmer det hele med Iphonen sin mens flere står i døråpningen og ler. Filmsnutten varer i ett minutt og fokuserer på Stines kjønnsorgan. For øvrig er ikke hun ikke lett gjenkjennelig på filmen.

Dagen etter blir det opprettet en messenger-gruppe på Facebook med flere av festdeltakerne, deriblant Mona. Etter et par dager deler Mona filmsnutten med dem, og etter dette blir den delt av andre til personer utenfor gruppen.

Mona dømmes til fem måneders betinget fengsel og 5000 kroner i bot. I tillegg dømmes hun til å tåle inndragning av Iphonen sin.

Arbeidsmetoden i denne saken er inspirert av NRK.