Ekspert: – Dekk aldri til vognen

– Overoppheting kan føre til at barnet bli trøtt og i verste fall sovner inn. Det er en av årsakene til krybbedød, sier leder for Jordmorforbundet i Norsk Sykepleierforbund, Hanne Charlotte Schjelderup.

År etter år leser vi om tildekkede barnevogner i sommervarmen og advarslene fra ekspertene. I år er intet unntak.

Schjelderup fortsetter:

– Det kan være vanskelig for foreldre å vurdere hvor varm barnet er, men vi vet at på bare ti minutter stiger temperaturen i tildekket vogn fra 20 til 30 grader.

Derfor er tildekking av barnevogn farlig

Professor i rettsmedisin ved Universitetet i Oslo, Torleiv Ole Rognum, har blant annet forsket på krybbedød, og til Aftenposten har han tidligere forklart årsaken til at tildekket barnevogn potensielt kan bli en dødsfelle:

– Overoppheting er en av de største risikofaktorene for krybbedød. Ved å legge noe tett over vognen kan barnet utvikle det som kalles hypertermi, det vil si forhøyet kroppstemperatur. Da samler det seg opp CO₂ og for babyen nedi vognen blir det for lite luftsirkulasjon. Babyen puster inn og bruker den samme luften igjen og igjen, sier Rognum, og fortsetter:

– Også varmen kan være dødelig. I verste fall kan babyen bli så overopphetet at den indre termostaten slutter å virke, barnet slutter å puste og dør.

Professoren minner også om at små barn er mer sårbare overfor varme enn voksne, og har vanskeligere for å kvitte seg med varmen som oppstår i vognen. De klarer heller ikke alltid si ifra gjennom gråt, men døser inn i søvn og i verste fall koma som kan føre til død.

Nybakte foreldre skal informeres

Avdelingsdirektør i Helsedirektoratet, Ellen Margrethe Carlsen, forteller at en ny nasjonal faglig retningslinje for helsestasjonene skal sørge for mer fokus på å informere småbarnsforeldre om problematikken – blant annet gjennom brosjyrer.

– Vi har hatt denne brosjyren lenge, så det er vanskelig å vite hvorfor det tar tid før dette budskapet når frem til nybakte foreldre, men helsestasjonene informerer om dette sammen med veldig mange andre ting, så det kan kanskje drukne i andre viktige budskap, sier Carlsen.

Manglende oppfølging fra jordmødre

Schjelderup sier jordmødre på sin side passer på å snakke med foreldre om farene ved tildekking av barnevogn, blant annet på utreisesamtaler før de forlater sykehuset.

Sprengt kapasitet på fødeklinikkene samt kort liggetid, gjør imidlertid oppgaven utfordrende.

– Det skal være en jordmortjeneste som følger opp foreldrene mellom en og tre dager etter hjemkomst, men halvparten av kommunen mangler nettopp dette. Det kan derfor ta tid før helsevesenet får snakket med foreldrene, sier hun.

– Teppe skal aldri brukes

Schjelderup har en klar oppfordring til nybakte foreldre som skal trille i sommervarmen:

– Bruk aldri teppe over vognen. Mange undervurderer nok hvor farlig det er, sier hun.

Og selv om de fleste bruker teppe for å skjerme barnet for sollys og lyder, mener Schjelderup at en mørk og tynn myggnetting gjør samme nytten – uten å utsette barnet for fare.

– Åpne luftelukene og snu vognen slik at barnet ikke får sol på seg. Vognen kan trilles begge veier. Det er ikke farlig for barnet å få vind og bris på seg. Alle trenger luft – også de minste.

