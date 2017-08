Flytte hjemmefra for første gang? Dette må du kunne

Høsten er like rundt hjørnet, og for tusenvis av unge innebærer det å flytte hjemmefra – enten for å jobbe eller for å studere.

Man lærer relativt kjapt at søppelet ikke blir borte på magisk vis, at klær ikke vaskes og brettes automatisk, og at det kan være en fordel å sette av penger til dopapir.

Vi har spurt tre eksperter om råd innenfor økonomi, renhold og matlaging som gjør overgangen til voksenlivet litt enklere.

Forbrukerøkonomen om økonomi

Mat, skolebøker, husleie og øl... Utgiftene er mange når man bor for seg selv, og særlig som student kan det virke utfordrende å få kronene til å strekke til.

– Med en stram studentøkonomi er det viktig å få mest mulig ut av de pengene du har, sier forbrukerøkonom i Nordea, Elin Reitan.

Hennes fremste tips er å skrive budsjett og følge det opp underveis.

– Da får god oversikt over pengebruken din og reduserer sjansen for at du bruker over evne.

Reitans økonomitips:

Unngå å bruke kredittkortet

– Det er viktig å utsette de behov du ikke har råd til. Unngå å dra kredittkortet for å dekke daglig forbruk eller for å finansiere ting du har lyst på, men ikke råd til. Det kan fort koste deg dyrt.

Skaff deg en ekstrajobb

– Det er nærmest umulig å overleve utelukkende på studiestøtten. Spe på inntekten ved å ta deg en ekstrajobb som ikke går ut over studiene dine. Pass imidlertid på så du ikke tjener ut over inntektsgrensen som avkorter studiestøtten. I 2017 er inntektsgrensen 172.600 kroner om du mottar studiestøtte for hele kalenderåret, sier Reitan og fortsetter:

– Du kan også tjene skattefrie kroner på såkalte skattefrie småjobber. Du kan tjene inntil 6000 kroner fra hver arbeidsgiver på å gjøre arbeidsoppgaver i hjemmet eller i fritidsboligen til den du mottar betaling fra.

Ta opp fullt studielån

– Det lønner seg å ta opp fullt studielån til tross for at du ikke trenger det. Studielånet er rentefritt under studietiden og du kan få litt avkastning på pengene om du setter dem på en høyrentekonto. Det er også slik at deler av lånet blir omgjort til stipend når du fullfører utdanningen din.

Smør matpakke

– Det er mye å spare på å smøre matpakken, ta med kaffe på termos hjemmefra og en flaske med vann fremfor å kjøpe i kiosken. Start med å kutte ned på lommetyvene.

Bo rimeligst mulig

– Utleieprisene er gjerne høyest i begynnelsen av studieåret. Fortsett derfor å lete etter et sted å bo litt ut i studieåret dersom du mener du betaler for mye der du bor nå.

Renholdseksperten om vasking og rydding

Husarbeidet gjør seg ikke selv, enten du bor for deg selv eller flytter i kollektiv.

– Bor vi alene kan vi selv bestemme hvordan vi vil ha det. Er vi dårlig til å rydde går det ikke ut over andre enn oss selv. Annerledes er det om vi skal bo i en leilighet sammen med andre. Fellesrommene angår alle beboerne, sier renholdsekspert Else Liv Hagesæther.

Hun anbefaler alle som skal bo i leilighet sammen med andre om å bli enige om regler for hvordan det skal se ut i fellesrommene og fordele arbeidsoppgavene mellom beboerne.

– Sett gjerne opp en oversikt over hva som skal gjøres, hvem som skal gjøre det og når det skal gjøres. Det er mindre konfliktskapende å henvise til en slik liste enn stadig å måtte mase på hverandre om ting som skulle vært gjort.

Dette vaskeutstyret trenger du:

Mor og far utstyrer vanligvis den som skal flytte hjemmefra med sengetøy, kopper og kar, men rengjøringsutstyr er kanskje ikke like selvfølgelig.

– Skal vi få lyst til å holde rent rundt oss, må vi også ha gode redskaper, påpeker renholdseksperten.

Engangsmopp og feiekost

– Vi oppdager fort at støv og rusk kan fjernes utrolig raskt og effektivt om vi bruker en engangsmopp på et moppstativ. Rusket vi har samlet sammen med moppen, feier vi opp med feiekost og stativ. Flekker fjernes med en fuktig klut til slutt.

Mikrofiberklut

Bruker vi kluter i mikrofiber, kan vi rengjøre med kun rent vann. Klutene løser fett og smuss uten hjelp av rengjøringsmidler, forteller Hagesæther.

– Har vi en mikrofiberklut liggende fast på badet, er det raskt å fjerne flekker og søl etter oss. Det samme i stue og på kjøkken, sier hun.

Vaskemiddel

– Når vi må vaske gulv i kjøkken og bad, kan vi bruke en langkost og gulvklut. Til det trenger vi litt vanlig oppvaskmiddel som for eksempel Zalo i vannet. Søl på og rundt toalettet fjernes imidlertid enklest med litt fuktig toalettpapir.

I tillegg til utstyret som er nevnt over, kan det være behov for en støvsuger.

Slik holder du orden:

Finn faste plasser for alt fra klær og sko til bøker og sportsutstyr.

Legg alle ting tilbake på rett plass etter bruk.

Sett løse møbler på plass etter at det er blitt flyttet på.

Ha romslige bokser eller kurver i fellesrom for å samle fjernkontroller, tidsskrifter og lignende.

Tørk opp søl og fei opp rusk med en gang du oppdager det.

Slik vasker du tøy:

Det første vi bør gjøre, er å skaffe oss en oversikt over alle vaskesymbolene og hva de forskjellige symbolene betyr, mener renholdseksperten.

– Så må vi lære å sjekke vaskesymbolene som er festet til klærne våre før vi vasker dem.

Disse hovedreglene gjelder ved klesvask:

Lyst og mørkt (farget) tøy vaskes hver for seg

Bomull (om ikke annet er anbefalt) vaskes på 60˚C

Syntetiske og lettstelte tekstiler vaskes på 40˚C

Ull vaskes på eget ullprogram og med eget vaskemiddel for ull

Finere tekstiler bør vaskes for hånd

Kokken om matlaging

At det lønner seg å skru på kjøkkenviften og rense sluket med jevne mellomrom, erfarer de fleste i løpet av kort tid. Når det kommer til selve matlagingen, kan det imidlertid ofte være mer utfordrende.

Dette kjøkkenutstyret trenger du:

Første bud er å ha utstyret på plass, mener kokk og matskribent, Christopher Sjuve.

– En ildfast form og en god kniv er de viktigste redskapene du har på kjøkkenet. Har du ikke en skarp kniv, blir det heller ikke gøy på kjøkkenet. Den trenger ikke koste mer enn 250 kroner – og til jul kan du kjøpe en god knivsliper. Det tar bare 20 sekunder å slipe kniven, så har du den i lang tid.

Prøv deg frem på kjøkkenet

Til tross for liten eller ingen erfaring på kjøkkenet, trenger ikke ukemenyen å bestå utelukkende av ferdigpizza, posesupper og take away. Det finnes nemlig en rekke sunne og gode middager som både er enkle og kjappe å lage i en hektisk hverdag. Ikke trenger det å koste mye heller, skal vi tro Sjuve.

– Ikke vær redd for å prøve deg frem. Du kommer langt med en ildfast form. Legg fisk og grønnsaker i formen, klem over sitron, putt inn i ovnen, og så er det bare å vente til det er ferdig. I mellomtiden kan du studere, ta deg en dusj eller rydde, sier kokken.

Sjuves sikre vinnere på kjøkkenet:

Vegetarmat

– I det øyeblikket du lærer deg å elske vegetarmat, har du plutselig kuttet kraftig ned på matbudsjettet og kan i stedet bruke pengene på øl. Ikke tenk at ethvert måltid må bestå av fisk eller kjøtt, det trenger det nemlig ikke. Du må ikke nødvendigvis bli «hel-veggis», men venn deg til å spise ett vegetarmåltid i uken, så vil du se at du fort begynner å like det så godt at du får flere kjøttfrie dager i uken. Det er både billig, sunt og miljøvennlig.

Couscous

– Couscous er fastfood for alle som ikke liker fastfood. Det går like fort å lage couscous som det tar å koke vann. Utgangspunktet er at du trenger dobbelt så mye vann som couscous. For eksempel: Kok opp én kopp couscous og to kopper vann, la det trekke og vips – maten er ferdig!

Omelett

– Du trenger tre-fire egg til én person. Pisk sammen, hell over stekepannen, bruk lav varme og vent til det er ferdig. Den enkleste omeletten har bare egg og salt i seg, men du kan gjøre det akkurat så spennende du vil. Egget er helt fantastisk fordi det har alt du trenger. Det har lang holdbarhet og er veldig næringsrikt, og omelett er innmari digg og kjapt å lage – i tillegg til at det er billig.

Fisk

– Jeg var livredd for å lage fisk da jeg var student. Men egentlig er det veldig kjapt og enkelt å lage en god fiskemiddag. Husk at fisk aldri skal koke, den skal trekke, sier Sjuve og tilføyer et tips:

– Lag en blanding med like mye sennep og honning, smør over laksen og sett i ovnen på ca. 180 grader i 20 minutter.

