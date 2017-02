Taliban Airways reutgir «Tromsøs nest beste album noensinne»

Taliban Airways’ debutalbum «Blues For the Almighty» gjorde seg bemerket innad i den norske rockescenen, da den ble utgitt i 2007. Etter trommeslager Morten Rydland Høynings død sommeren 2014, ble den Tromsø-baserte andøygruppa nedlagt.

Nå ønsker bandets øvrige medlemmer å reutgi albumklassikeren, som skal gjøres tilgjengelig for første gang på vinyl. Dette avhenger allikevel av at plateprosjektets finansieringsmål på crowdfunding-siden Indiegogo nås.

– Det er en del folk som har etterspurt en vinylutgave av plata, nå som CD-opplaget er utsolgt, og vi har pratet om å gi ut «Blues For the Almighty» i et par år. Nå passer det godt, i og med at plata har 10-årsjubileum, sier bandets bassist, Sindre Bakland.

«Slo» Pussycats og Albrigtsen

Andværingen har inntrykk av at «Blues For the Almighty» har en viss status, og Taliban Airways har fortsatt en del utenlandske følgere.

– Jeg tror at veldig mange forbinder oss med debutplata. Hvis det er lov å kalle noen av våre låter hits, så er vel «Easily Amused» fra denne plata vår mest kjente låt. «Blues For the Almighty» ble jo faktisk kåret til tidenes nest beste plate fra Tromsø for noen år siden, forteller bassisten lattermildt.

Kåringen Bakland sikter til ble utført av Buktafestivalen i 2014, under navnet «Den Beste Rockeskiva i Tromsøs historie». Kun kultbandet Nikkeby Lufthavn havnet over Taliban Airways, som ble rangert foran store Tromsø-navn som The Pussycats, Karlsøy Prestegaard og Steinar Albrigtsen.

– Hadde ikke råd

Bakland er tydelig på at bestilling via Taliban Airways crowdfunding-side på nettet, vil være eneste mulighet til å sikre seg et fysisk eksemplar på vinyl.

Ukas artist - Bandet lar meg aldri glemme den episoden Bli kjent med Tromsøs musikere gjennom Tromsø-Feedback. Ukas artist er Sindre Bakland fra Vederkast.

– For 10 år siden hadde vi ikke råd til å gi ut plata på vinyl. Hvis finansieringsmålet ikke nås, blir ikke prosjektet realisert. Vi gidder ikke ha noen økonomiske utlegg på et band som ikke er aktivt, sier Bakland – som bekrefter at bandet aldri vil gjenoppstå.

Tre eksklusive låter

Vinylutgaven skal inneholde tre låter som aldri tidligere har sett dagens lys.

– Vi ønsker jo å gjøre denne plata litt ekstra spesiell, og vi hadde spilt inn en del ekstra låter, hvor Morten spiller veldig bra trommer, forteller bassisten.

Hele albumet skal attpåtil mikses og mastres på nytt, foran reutgivelsen.

– Yngvar (Mehus, gitarist – journ.anm.) hadde allerede begynt med dette, uten å si ifra til resten av oss, avslører Bakland – og legger til at plata skal gis ut som et dobbeltalbum, med gatefold-cover.