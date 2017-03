Stiller ut 44 bilder inspirert av mennesker utenom det vanlige

– Jeg elsker brune puber, der er det mange spennende folk. Originale mennesker får ikke lov til å eksistere lenger, de er på vei bort. Folk er så like. Ser de det ikke selv, spør Oftedal.

Tegning er terapi

Det er en prosess å lage hvert bilde. Først tegner Oftedal for hånd. Deretter bearbeider hun tegningene digitalt, før bildene blir printet ut og fargelagt med pastell.

– Jeg har et kjempe stort behov for å uttrykke meg selv. Tegning er terapi for meg og gjør meg lykkelig, sier kunstneren.

Brenner for faget

Oftedal har studert kunst og undervist skoleelever.

– Tegning er et håndverk og jeg brenner for faget. Jeg ønsker å utdanne meg mer. Vi blir aldri utlært og jeg er sulten på å lære mer, sier hun.

Må komme fra hjertet

Oftedal driver en frisørsalong i tillegg til å være kunstner. Målet er å kunne leve av kunsten, men hun nekter å lage kunst på bestilling.

– Alt jeg lager må komme fra hjertet, det må komme fra meg, sier hun.

Dette er første gang Oftedal stiller ut i Tromsø. Hun ønsker å ha tre større utstillinger hvert år.

– Jeg jobber mot å kunne leve av kunsten. Da nytter det ikke å sitte på den lille øya og vente. Jeg må ut og ha utstillinger. Det er veldig gøy selv om det er slitsomt, sier hun.