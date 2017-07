Tre personer pågrepet etter ran i Ersfjord

Politiet mistenker at det er de samme som står bak et ran ved Kilpisjärvi i Finland. Politiet jaktet de tre i morgentimene tirsdag. Ranerne skal ha vært bevæpnet. Like før klokken 9 kom meldingen om at de hadde blitt pågrepet ved bilen i Sand i Malangen.

– De ble observert av en politipatrulje som hadde tatt oppstilling ved tunnelen ved Rya. De fulgte etter dem og enda en patrulje ventet ved Sand der de tre ble pågrepet, sier operasjonsleder, Frode Strende.

Stakk av med campingvogn

To menn og en kvinne er pågrepet og blir nå fraktet til Tromsø. Ifølge politiet skal de mistenkte ha vært lett å kjenne igjen.

– De hadde tatt med seg en campingvogn fra Ersfjord, så de var ganske lett gjenkjennelige, sier Strende.

Har ikke funnet våpen

Det ble funnet flere gjenstander i bilen, men ingen våpen.

– Pågripelsen foregikk uten dramatikk. Under ranet i Finland skal de ha brukt kniv og fått med seg en hagle da de forlot stedet. Vi har ikke funnet noen våpen, sier Strende.

