Mack kan forsvinne også i Troms: - Vi kan ikke akseptere premissene

Etter at Rema 1000 vedtok at Mack ikke skal selges i alle landets butikker, men kanskje bare i Troms, har Mack nå hatt ekstraordinært styremøte.

Mandag reiser adm. dir. Harald Bredrup og kommersiell dir. Roger Karlsen til Oslo for å møte Rema-ledelsen.

– Jeg har ikke noen spesielle forventninger. De har lagt frem en strategi som er dramatisk for oss, og jeg har ingen forventninger om at de vil reversere den, sier Bredrup til iTromsø.

Klarer seg uten Troms

Bredrup har registrert all positiv respons de har fått på sosiale medier etter at de selv gikk ut med informasjon om hvordan fremtiden så ut for Mack i landets Rema-butikker.

Selv var ikke Rema 1000 videre fornøyd med hvordan Mack gikk ut med saken.

– De forteller at de garanterer Mack i butikker i Troms uten at det foreligger en avtale. Vi er nødt til å bli enige, men nå ligger ikke premissene til for at vi blir det.

Bredrup forteller at om man ikke blir enig mandag må Mack se seg rundt etter andre alternativer.

– De har lagt premisser i forhandlingene som vi ikke kan akseptere. Kanskje må vi øke omsetningen hos andre. Vi må tenke på vår fremtid og vårt eksistensgrunnlag, sier Bredrup, som forteller at Rema-markedet i Troms ikke er så stort og at det kan være snakk om at Mack klarer seg uten akkurat det.

– Vi kan ikke leve med at vi blir en liten del i Troms. Vi har sagt hele veien at vi ikke kan akseptere premissene - det har vi vært veldig tydelig på, men Rema har sagt at vi kommer til å bli enige.

Så seg nødt til å bruke Facebook

Om kritikken fra Rema om at Mack har engasjert publikum, sier Bredrup dette:

– Vi har ikke ønsket å drive dette gjennom mediene, men det går ikke an å være irritert over dette. Det er forbrukerne som engasjerer seg og det er merkelig at man er overrasket over at man får motstand på dette.

Bredrup forteller at dagens ekstraordinære styremøte ikke ble fattet noen vedtak, men at det var en statusoppdatering for ledelsen.