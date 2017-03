Ikke la «midt på tre»-tallet lure deg: – Faregrad tre er definitivt det farligste

Søndag formiddag ble to personer, i et følge på tre, tatt av et snøskred. Begge slapp unna med moderate og lettere skader. Dagen før gikk det også et skred på Lunheim. Her ble ingen tatt.

Ved Røde Kors sitter folk klar for å rykke ut om alarmen går igjen. Med tanke på værforandringen vi har i vente, er forholdene nå kritiske.

– Vi følger med på mildværet som kommer nå. Temperaturforandringer er nemlig det verste et snødekke vet, sier Rune Skrede Lund, som er fagleder for skred ved Røde Kors i Tromsø.

– Faregrad tre er farligst

Lørdag oppjusterte varsom.no sin snøskredfaregrad til tre av fem. Men la ikke «midt på tre»-tallet lure deg. Ifølge Lunde er det tre som er det farligste for turgåere.

– Dette er veldig ofte misforstått. Snakker vi om faregrad fire, er det snøstorm og skred som ofte utløser seg selv. Da har man generelt lite folk i fjellet, og vi er dermed ikke så bekymret, sier Lund.

– Faregrad tre er definitivt det farligste. Da er det fint vær og alt ligger til rette for en fin tur på fjellet. Om man ønsker å gå i skredterreng, må man å ha mye kunnskap og erfaring om snødekkevurdering. Man bør ha fulgt med på været gjennom vinteren og ha kunnskap om hvordan lagdelingen i snøen er. Erfarne personer vil også underveis på turen kunne sjekke om skredproblemet også er på fjellet de befinner seg på.

– Det kreves enormt mye kunnskap og erfaring. De fleste erfarne unngår skredterreng på faregrad tre, og kjører ski i terreng som er trygt disse dagene.

Følger med på mildværet

I tillegg har det kommet mye nedbør i kombinasjon med vind i helgen. Dermed har vi fått et ustabilt snødekke som trenger noen dager på å stabilisere seg. Det er også observert et vedvarende svakt lag i snødekket enkelte steder. Dette laget med snø, som kalles kantkorn, stabiliserer seg ikke som et vanlig snølag.

– Dette er ikke utbredt over alt, men kun enkelte steder. Dette er noe som gjør det vanskelig å vurdere faregraden der man er fremover.

– Det er veldig skummelt. Nå er vi inne i vanlige ukedager og det er mindre folk i fjellet, men vi følger med på været nå, sier Lund.

Han påpeker at NVE kan nedjustere faregraden etter hvert dersom været stabiliserer seg. Men i enkelte heng, kan det fortsatt være betydelig snøskredfare på grunn av dette kantkornlaget.

– Vi i Røde Kors oppfordrer alltid folk til å komme seg ut på tur. Selv om det er skredfare tre, er det flere trygge fjell man kan kjøre ski på. Ønsker man å være 100 prosent trygg for snøskred, så velger man et fjell som ikke er brattere enn 30 grader. Dette kan man enkelt sjekke i appen til NGI som heter Bratt, eller google skredkart.