Vi må tilbake til 2005 for å finne en augustmåned med mindre sol

Værstatistikken for august er ikke hyggelig lesning for dem som regner måneden som en del av sommeren. Middeltemperaturen har ligget på 10,9 grader, og den laveste temperaturen ble målt 16. august, da på 3,8 grader. Mer oppsiktsvekkende er det nok at det ikke har vært en eneste klarværsdag registrert og kun 119,2 timer med sol. Normalen ligger på 167 timer i august.

– Nesten halvparten av soltimene i sommer kom i juni, og vi må tilbake til 2005 for å finne en augustmåned med færre soltimer enn i år, sier meteorologikonsulent Håvard Larsen ved Vervarslinga for Nord-Norge.

Den minst solrike augustmåneden stammer fra 1983, da med kun 47,3 timer.

Nedbør 27 av 31 dager

Det ble også registrert målbar nedbør på 27 av augusts 31 dager. Normalen er på 19 dager, og det ble målt 94 mm nedbør. Det største regnfallet kom natt til torsdag, på 15,9 mm.

– Temperaturen og nedbøren er ganske standard for augustmåned her i byen, sier Larsen.

Håp om bedre september

I 2013 ble det registrert 170 soltimer i september, og om langtidsvarslet slår til, kan vi få mye sol allerede til uka.

– Det er alltids håp. September kan fort bli en fin og sommerlig måned, men det kan også bli vinterlig. I fjor kom ikke det første snøfallet før helt i slutten av november, men det varierer voldsomt fra år til år, sier Larsen.