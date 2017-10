Vi blir stadig mer overvektige i Nord-Norge

Det skriver NRK.

Tromsøundersøkelsen og en helseundersøkelse i Nord-Trøndelag viser at antallet med fedme nå er mye høyere enn tidligere.

– De siste tallene viser at 25 prosent av menn og 22 prosent av kvinner har fedme, altså KMI på minst 30,0. Dette er mye høyere enn for tyve år siden, sier overlege Haakon E. Meyer ved Folkehelseinstituttet til NRK.

Han mener trenden er den samme i hele landet, basert på SSB og tall fra Forsvarets sesjoner, men forteller at forskerne ikke kan være helt sikker.

Videre forteller Meyer at det ikke bare er antallet med fedme som øker:

– Gjennomsnittsvekten øker også. Folk fra hele befolkningen blir dratt opp i vekt. Vi har færre som er tynne, færre som er normalvektige, flere som er overvektige, og flere som har fedme. Vi ser den samme utviklingen over hele fjøla, sier Meyer.

Positiv utvikling hos barn

Der en av fire voksne har fedme, er det kun en av seks barn som sliter med fedme og overvekt ifølge Barnevekststudien gjort av Folkehelseinstituttet.

– Det er gledelig at det ser ut til at andelen barn med overvekt og fedme har stabilisert seg og ikke lenger øker, sier Meyer til NRK.

Undersøkelsen for barn har mer detaljerte tall for hele landet, og viser at det er noen geografiske forskjeller:

– Det er et større problem på landsbygda enn i byene. Det er også data som viser at det er større problemer i Nord-Norge enn på Østlandet, sier han.