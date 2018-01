Fikk 34 millioner fra EU for å øke beredskapen i nord

nyheter

Prosjektet får 34 millioner kroner i støtte fra EU, skriver Folkebladet.

I det internasjonale nettverket ARCSAR samarbeider sentrale beredskapsaktører, universitet og bedrifter.

– Dette handler om utvikling og bruk av nye løsninger for økt sikkerhet og mer effektiv beredskap i polare strøk. Dette er et svært viktig arbeid som vi er svært glad for å ha bidratt til i forprosjektet, sier fylkesrådsleder i Nordland, Tomas Norvoll (Ap).

Arbeidet med å styrke beredskapen i nord tar utgangspunkt i et endret aktivitetsmønster i Arktis, blant annet knyttet til cruisetrafikk, økt petroleumsaktivitet og trafikk gjennom den nordlige sjøruten mellom Asia og Europa.

– Med denne bevilgningen får Norge en styrket innflytelse på EUs innovasjonsarbeid innenfor sikkerhet og beredskap i nord, heter det på fylkeskommunens nettsider.