Nordnorske August (25) vant thrillerspurt i Finnvikdalen

August Jensen (25) fra Bodø slo alle i den dramatiske spurten opp Finnvikdalen, og vant med noen få millimeter på Dylan Teuns – som er den argeste rivalen i sammendraget.

– Da trillet tårene. Den ultimate glede og lettelse, forteller han foran et stort pressekorps i Finnvikdalen etter at han fikk vite at seieren var et faktum.

Jensen tippet over på toppen etter at han krysset mållinjen.

– Da jeg kom til meg selv måtte jeg bare å krysse alt av fingrer, bein og organer for at jeg var først i mål.

Spontan glede

Det ble mye følelser i sving når hele Finnvikdalen forsto at dagens seierherre var nordnorsk. Både mamma, pappa og kjæreste brøt alle ut i tårer.

– Det var en sinnssyk spontan glede som jeg aldri har opplevd før, innrømmer han.

Seieren bekrefter at Norge har flere ryttere å kjøre med i etapperitt – utenom Alexander Kristoff og Edvald Boassen Hagen.

– Vi vet allerede fra før at det er mange andre som er gode i dette landet. Det er gøy å vise at jeg er en av de, sier August Jensen.

VM-laget?

– Håper du på en plass på VM-laget nå?

– Det hjelper jo med slike seirer, smiler August Jensen etter sin første etappeseier i Arctic Race of Norway.

Sannsynligvis blir ikke det den siste.

Teuns beholder dermed sammenlagtledelsen, men Jensen gikk opp til annenplass. Coop-rytteren har tre sekunder å ta igjen foran den siste etappen søndag.

Dermed ligger det an til ny thrillerduell i Tromsø sentrum i morgen når rittet skal avgjøres.