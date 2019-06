11 sommerserier du kan glede deg til

TV-verden ser ut til å gi seg katta i sol, sommer og den slags distraksjoner – og takk Gud for det.

På de ulike strømmetjenestene kommer det i disse dager og i månedene fremover den ene godbiten etter den andre.

Dette gjelder både splitter nye TV-serier og nye sesonger av serier vi vil se mer av eller slutten på. Her er de 11 seriene jeg enten anbefaler eller har høyest forventninger til:

1. FLEABAG, sesong 2.

Dato og strømmetjeneste: Alt ligger allerede ute på Amazon Prime.

Det er tre år siden første sesong hadde premiere og tok meg med storm. Phoebe Waller-Bridge klarer både som hovedrolleinnehaver og serieskaper å få meg til å le, gråte og kjenne meg igjen. Siden da har hun blant annet skrevet serien «Killing Eve» og jobber nå med den neste Bond-filmen. Waller-Bridge er helt unik og "Fleabag» er hennes levende bevis på det. Den slår deg som en knyttneve i magen, samtidig som det hviskes grisevitser i øret ditt.

2. BIG LITTLE LIES, sesong 2.

Dato og strømmetjeneste: Første episode kom 10. juni på HBO Nordic, ny episode kommer hver uke.

Første sesong var bare helt usannsynlig dødsbra og det var etter min mening den aller beste serien i 2017. Forhåpningene er derfor skyhøye når «The Monterey Five» nå vender tilbake til skjermen. I og med at dette var tenkt som kun en miniserie, basert på boken ved samme navn av Liane Moriarty, blir det spennende å se om kvaliteten er like høy. Etter første episode ser det slik t.

3. BLACK MIRROR, sesong 5.

Dato og strømmetjeneste: Sesongen ligger i sin helhet på Netflix

Den gale verden til Charlie Brooker har vokst seg fra undergrunnen og til en seriesnakkis over hele verden. De foregående sesongene var stort sett særdeles gode, hvor flere av episodene (de står sterkt alene som en film) var så fascinerende at jeg aldri kommer til å glemme dem. Forhåpentligvis er denne nye sesongen, med sine tre episoder like bra.

4. SUCCESSION, sesong 2.

Dato og strømmetjeneste: Første episode kommer 11. august på HBO

Kombinerer du «Game of Thrones», «Scandal» og «The Office» får du denne gærne og totalt overraskende serien om familieforviklinger, grådighet og makt. Første sesong var ekstremt underholdende og fylt med gode skuespillerprestasjoner. Det vil forhåpentlig også neste sesong være.

5. FOSSE/VERDON, miniserie.

Dato og strømmetjeneste: Serien ligger i sin helhet på HBO Nordic

Det er forfriskende når man velger å ikke rosemale figuren man lager filmer eller TV-serier om. La oss si det slik – en av verdens mest kjente koreografer Bob Fosse, mannen bak filmen «Cabaret», kommer ikke spesielt godt ut av dette. Liker du musikaler, dans og gode historier fra en svunnen er dette en fryd både for øyne og ører.

6. GOOD OMENS, miniserie.

Dato og strømmetjeneste: Serien ligger i sin helhet på Amazon Prime

Dette er både sinnssykt og merkelig på samme tid, likevel er det noe ved universet her som gjør at jeg bare får lyst på mer. I alle fall etter første episode. Her skjer det så mye rart at det er umulig å følge med på dersom du sitter med nesa i mobiltelefonen. Liker du galskap og absurditet er dette absolutt noe for deg.

7. STRANGER THINGS, sesong 3.

Dato og strømmetjeneste: Hele sesongen slippes 4. juli på Netflix

Jeg ELSKET første sesong og synes både koloritten og universet var helt magisk. Sesong to var en solid videreføring av dette, på tross av at historien ikke var likes sterk som første gang. Nå prøver de igjen og siden jeg føler meg så hjemme i den fiktive byen Hawkins har jeg fortsatt trua på at den este sesongen vil levere.

8. CATCH 22, miniserie.

Dato og strømmetjeneste: Fire av seks episoder ligger på TV2 Sumo/CMore

Med George Clooney som primus motor bak, både som skuespiller og regissør av flere episoder, er det umulig å la denne serien passere i stillhet. Der hvor «Chernobyl» tok for seg virkelige hendelser med det ytterste alvor og historisk korrekthet er dette dets motsetning med et mørkt og humoristisk skråblikk på andre verdenskrig. Etter fire episoder, klarer de fortsatt å engasjere og evner balansen mellom humor og alvor på en naturlig og nytenkende måte.

9. ORANGE IS THE NEW BLACK, sesong 7.

Dato og strømmetjeneste: Hele sesongen slippes 26. juli på Netflix

Det er med blandede følelser at en serie man har fulgt over så mange sesonger avsluttes og figurer man har fulgt forsvinner. Likevel, det er på tide for akkurat OITNB. Jeg synes TV-serien har levert sesong etter sesong, og flesteparten av figurene har hatt en fantastisk utvikling. Nå er jeg spent på hvilken tilstand og hvordan vi skal forlate alle disse kvinnene vi har blitt så glad i.

10. FOUR WEDDINGS AND A FUNERAL, miniserie.

Dato og strømmetjeneste: Hele sesongen skal angivelig komme 31. juli på Hulu

Her er det ikke mye å skrive, bortsett fra at det kommer en TV-serie om en av de aller fineste romantiske komediene gjennom tidene. Det er kjent at Nathalie Emmanuel (Missandei i «Game of Thrones») skal spille der og at Mindy Kaling er med på laget bak. Dette kan være riktig så lovende.

11. POSE, sesong 2

Dato strømmetjeneste: Første episode i sesong 2 kom 12.juni på HBO Nordic, episodene kommer hver uke

Jeg ble blåst av banen fra første sekund da jeg så den forrige sesongen av denne helt strålende serien, hvor handlingen hovesakelig dreier seg rundt LHBT-miljøet (lesbiske, homofile, bifile og transpersoner) på slutten av 80-tallet. Her får vi et unikt innblikk i undergrunnens beinharde hverdag og overklassen som velter seg i jappetid.

Ekstremt sterke skuespillerprestasjoner og kulturelle referanser gjør dette til en solid serieopplevelse alle bør ta del i. Dersom andresesongen fortsetter på samme vis er det bare å glede seg.