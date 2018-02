I dag ble Leif Jarle Stamnes (79) bisatt: – For oss var han nummer én

nyheter

Det var knapt et ledig sete i Grønnåsen kirke fredag da Leif Jarle Stamnes skulle bisettes. 79-åringen døde i ulykken i Svolvær søndag 11. februar, da småflyet nevøen Einar Halvorsen (63) og han selv satt i styrtet.

Stamnes tok flysertifikatet i 1990 og har tidligere vært leder for Tromsø flyklubb. Han beskrives av miljøet som en flyveteran, og er i tillegg blitt omtalt som Norges eldste flyinstruktør og en svært habil, ivrig flyger.

Fredag formiddag var rundt 200 mennesker samlet i bisettelsen til 79-åringen som etterlater seg samboer, fire barn og flere barnebarn.

– Den søndagen dro de på en tur de lenge hadde drømt om. De skulle til Røst ytterst i Lofoten og det var nydelig flyvær. Der fikk de besøkt venner og familie, og på veien hjem stoppet de for nye besøk i Svolvær. I sorgen kan det være en trøst at Leif døde mens han gjorde det han likte aller best.

– Han var en eventyrer

Det sa prest Erik Schjøth i Grønnåsen kirke under bisettelsen. Videre fortalte han at Leif alltid sendte melding til samboeren når han hadde landet trygt tilbake i Tromsø etter endt flygning.

– «Ørnen har landet», pleide Leif å skrive. Denne søndagen fikk hun aldri denne meldingen.

Schjøth fortalte også at Stamnes opprinnelig kom fra Vesterålen, men hadde flyttet til Tromsø etter å ha vært på sjøen en stund. Her utdannet han seg til maskinist, giftet seg og fikk fire barn. Deretter jobbet han flere år på sjøen i utenriksfart, før han senere fikk jobb i Kystvakta.

Flere år etter dette fikk han jobb i driftsavdelingen på UiT. Med unntak av to perioder som FN-soldat i Sør-Libanon, forble han i jobben som driftsleder frem til han gikk av med pensjon i 2008.

Leifs sønn, Svein Petter Stamnes, holdt på vegne av de fire barna en tale i kirken, og sa blant annet følgende om sin far:

– For oss var han nummer én. Han var stor og sterk og trygg, og ingenting kunne sette ham ut av balanse. Han var en eventyrer, han likte å reise rundt, møte folk, oppleve ting og være sosial. Og vi skal huske ham akkurat slik: Glad og positiv, stor og sterk.

Rakk ikke løse ut redningsvestene

Det var like etter klokken 20.30 søndag 11. februar, idet flyet hadde tatt av fra Svolvær lufthavn Helle, at det styrtet i sjøen. Stamnes og Halvorsen hadde vært på besøk hos venner og familie i Vesterålen denne dagen, og skulle etter planen returnere til Tromsø.

I stedet styrtet de i døden kun minutter etter at de hadde tatt av fra Svolvær. Fra 500 fot mistet plutselig flyet høyde, og sammenstøtet mot vannflaten var så pass kraftig at de to ble slengt ut av flyet.

Styrten skjedde så raskt at de ikke rakk å utløste redningsvestene som de hadde på seg. De ble funnet omkomne i vannet etter kort tid.

Hvorfor småflyet krasjet kort tid etter avgang er fremdeles uvisst, men søndag var havarikommisjonen på stedet og fikk hevet vrakrestene fra 73 meters dyp. Vraket var da i flere deler og havarikommisjonen uttalte at det hadde vært et kraftig sammenstøt.

Årsaken til ulykken er fortsatt ikke kjent.