Tore Skoglund blir tildelt Kongens fortjenstmedalje

Det er initiativtaker Ivar Jarle Eliassen som fredag fikk henvendelsen fra Fylkesmannen i Troms.

Sammen med blant annet en rekke av Skoglunds kolleger, deriblant Arthur Arntzen og Trond Myhre, skrev Eliassen et nominasjonsbrev til Fylkeshuset i 2015, og i februar ble søknaden innvilget av Slottet.

Disse står bak nominasjonen: Arthur Arntzen, humorist

Trond Myhre, musiker

Frithjof Nordnes, revyskuespiller og artist

Erling Larsen

Martin Kildal, prost

Svein Arild Berntsen, kunstner

Ivar Enoksen, forfatter og journalist

Isabell Kling, leder i Nord-Tranøy husflidslag

Ivar Jarle Eliassen, kirkeorganist

– Vi vektla Skoglunds bidrag til folkehelsa, i den form av at en god latter forlenger livet, sier Eliassen til iTromsø.

I brevet ble også komikerens rolle som skaper og programleder av det kjente og kjære programmet «Du skal høre mye».

– Der satt han heller ikke seg selv i sentrum, men lot andre få fortelle. Han har en humor som aldri sparker nedover, slik god humor skal være, forteller Eliassen.

Skoglund er i disse dager fullt opptatt med comeback-forestillingen av «Du skal høre mye» i Trondheim, og det har ennå ikke lykkes iTromsø å få en kommentar fra komikeren.

Ifølge Eliassen skal Skoglund selv ha fått høre om utmerkelsen fredag ettermiddag.

– Han var både rørt, glad og takknemlig, forteller han.

Skal overrekkes i Tranøy

Markeringen skal finne sted i Skoglunds hjemkommune Tranøy, hvor ordfører Jan Fredrik Jenssen har fått ansvaret for å finne tid og sted for den høytidelige overrekkelsen. Jenssen forteller at nyheten er for fersk til å ha fått planlagt noe.

– Dette er noe vi setter veldig stor pris på. Jeg fikk selv vite om det i ettermiddag, så det skal nå settes opp en komité for å finne et tidspunkt, forteller ordføreren.

– Men det skal markeres på en skikkelig måte, lover han.