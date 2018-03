Mack lager egen energidrikk – testet den på 16-åringer

nyheter

I begynnelsen av mars holdt Mack et innlegg om deres nye produkter under et TIFF-møte i lokalene deres. Der ble den nye energidrikken presentert, og det ble opplyst at byens 16-åringer har fått være med på å bestemme både smak og design.

– Det stemmer av vi jobber med å utvikle en egen energidrikk som vi skal lansere, og at vi har testet den på ulike fokusgrupper. Man må treffe ganske bredt med produktet, sier Mack-direktør Harald Bredrup.

– En av disse gruppene var 16-åringer?

– Vi har en del barn av ansatte som jobber for oss som «samplere». De har sikkert også hatt med seg noen kompiser. De er i aldersgruppen 16–18 år, svarer Bredrup.

Advarer mot energidrikker

En knapp måned før energidrikken ble lansert på møtet, gikk Forbrukerrådet ut og krevde 18-års aldersgrense på energidrikker i Norge.

– Vi vet at høyt inntak av energidrikk på kort tid er farlig, og vi gjør ikke nok for å beskytte barn og unge. Produktene er urovekkende lett tilgjengelige i butikker og kiosker, sa fagdirektør for handel i Forbrukerrådet, Gunstein Instefjord i begynnelsen av februar.

I tillegg til bekymringen knyttet til akutt høyt inntak, kan regelmessig forbruk gi både søvnvansker og konsentrasjonsproblemer hos barn og unge, ifølge Forbrukerrådet.

Regjeringen i Sverige har bedt egne helsemyndigheter om å utrede aldersgrense for salg av energidrikk, mens EU-landene Litauen og Latvia allerede innført forbud mot salg til mindreårige.

Forholder seg til lovverket

Bredrup forteller at bryggeriet har forholdt seg til norsk lov da de testet produktet på 16-åringene.

– Alle slike drikker er merket med at de ikke egner seg for barn og helt unge, men foreløpig har de ikke fått noen aldersgrense i Norge. Det vi som bransje ønsker, er å få på plass ordentlige, kunnskapsbaserte retningslinjer, sier Bredrup.

Ifølge Mack-direktøren er bryggeriet ennå i en tidlig fase av produktutviklingen, men han satser på at den nye energidrikken skal være å finne i butikkhyllene i løpet av året.

– Dette er et segment som er i stor vekst, og som vi vil være en del av. Det som skjedde i fjor gjorde det klart at vi er nødt til å ha flere bein å stå på. Vi ble veldig sårbare da vi hadde en såpass stor markedsandel fordelt på en kunde og ett produkt, sier Bredrup og viser til da Tromsø-bryggeriet mistet den nasjonale avtalen med Rema om salg av deres Mack-øl.