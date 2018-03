Shoppingbonanza på Kilpis: – 149 kroner for et brett med brus! Det er billig det!

nyheter

På en parkeringsplass utenfor en butikk på høyfjellet i Lappland i Finland sklir en ung mann bortover isen mens han forsøker å få kontroll over en tungt lastet handlevogn. Han er på full fart mot en blankpolert Audi idet han får stoppet vognen. Bak han følger en dame i stripete genser som snakker i telefonen, og før han har fått manøvrert seg inn til Renaulten av slaget familiebil, har en eldre dame dukket opp på siden av ham.

Dette er familien Isaksen og Kiil, og butikken de står utenfor er Kilpishalli på Kilpisjärvi. Hit valfarter nordmenn i påsken for billig mat, alkohol og tobakk, og familien fra Hatteng føyer seg inn i rekken av dem som har fått sikret seg «kjøtt til halvparten av prisen hjemme».

Halvparten av prisen for røyk

– 149 kroner for et brett med brus! Det er billig det! sier Arne Kristian og smiler, mens han lemper brett på brett inn i bilen.

Både han, moren Inger-Lill Kiil og bestemoren Synnøve Isaksen er henrykt over prisen på Pepsi Max og Jaffa i Finland.

– Hvis du er litt prisbevisst, så kan du spare mange penger på å dra hit. Selv handler jeg mest kaffe, egg, kjøtt, brus og tobakk når jeg er her. Det er langt billigere enn i Norge, sier Inger-Lill før hun raskt legger til:

– For ikke å snakke om sigaretter. En kartong koster 600 kroner. Det er halvparten av prisen hjemme, sier hun og smiler tilfreds.

Smekkfullt i påsken

Påskeferien kalles gjerne «den stille uken», men på Kilpis er det ingenting som tyder på at det skal bli stille med det første. Det stimer av nordmenn, som kanskje ikke nødvendigvis er der for å nyte sola og fjellet på den finske siden av grensen. Men ifølge familien fra Hatteng blir det enda verre i dagene som kommer.

– Det er jo ikke til å være her når alle kommer på helligdagene. I motsetning til hjemme, er jo butikken her åpen hele påsken. Da er det så smekkfullt at man knapt kan bevege seg. Så derfor reiste vi onsdag. Men handlingen er uansett fort gjort, vi vet jo hva vi skal ha, sier Synnøve og roter i handleposene.

Handlet på Kilpis siden 1978

Bestemoren til Arne Kristian har nemlig handlet på Kilpis siden butikken åpnet i 1978, og forteller iTromsø at hun reiser hit cirka en gang i måneden.

– Se på denne for eksempel, sier hun og drar fram en pose med biter en reinbringe.

– 300 kroner betalte jeg for denne. Hjemme koster den 500 kroner. Det er billig vet du.

– Du sparer en del på å handle her med andre ord?

– Ja, ja, det er klart. I dag har jeg handlet for 1.400 kroner. Hjemme ville det kostet to tusen, om ikke mer. Men det var billigere før, når euroen ikke var så dyr.