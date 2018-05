Høye torskepriser sikret rekordverdier for norsk sjømateksport

nyheter

Norge har eksportert totalt 927.000 tonn sjømat så langt i år. Volumet er på samme nivå som samme periode i fjor, men verdien har økt med 485 millioner kroner, eller to prosent.

Om vi ser på april alene er veksten i verdi på 12 prosent, selv om eksportvolumet gikk ned med fire prosent. Verdiveksten var på 847 millioner kroner i april.

Høye priser for torsk og huys

Høye torske- og hysepriser er årsaken til at verdien på norsk sjømat trekkes opp, mener Sjømatrådet.

– Til tross for en sesong med mye godt vær har lavere kvoter ført til lavere fangster i år enn i fjor. Samtidig er det eksportert litt mer fersk hel skrei i år sammenlignet med i fjor, til økte priser. Det gjør at vi har oppnådd en eksportrekord for skrei med en verdi på nesten 200 millioner kroner. Dette er frukter av langsiktig arbeid mellom flere aktører for å etablere skreien som et høykvalitetsprodukt ute i markedene. Spania leder an, og vi ser at skreien også begynner å få skikkelig fotfeste blant franske forbrukere, sier analytiker i Sjømatrådet, Ingrid Kristine Pettersen.

Økning for fersk- og fryst torsk

Det ble eksportert 42 000 tonn fersk torsk, inkludert filet, til en verdi av 1,5 milliarder kroner de fire første månedene i år. Verdien økte med 49 millioner kroner eller 3 prosent, mens volumet falt med 5 prosent i samme periode. Av dette er det eksportert 5100 tonn skrei til en verdi av 198 millioner kroner. Volumet er på samme nivå som i fjor mens verdien økte med 17 millioner eller 10 prosent.

I samme periode ble det eksportert 27 000 tonn fryst torsk til en verdi av 950 millioner kroner. Det er en økning i volum på 4 prosent, mens verdien økte med 90 millioner kroner eller 10 prosent.

– Nå er tradisjonelt sett hovedsesongen for torsk over, men eksempelvis ferskfiskordningen og levendelagring bidrar til å forlenge sesongen. Råfisklaget melder at vi nærmer oss rekordåret 2016 med antall kilo levende torsk i merd, noe som vil bidra til at vi ennå kan forsyne markedene godt med fersk torsk de neste månedene, sier analytiker i Sjømatrådet, Ingrid Kristine Pettersen.

Opp for klippfisk og saltfisk

Hittil i år er det eksportert 28 000 tonn klippfisk til en verdi av 1,2 milliarder kroner. Volumet økte med 5 prosent, mens verdien økte med 115 millioner kroner eller 10 prosent.

Det ble eksportert 13 000 tonn saltfisk til en verdi av 660 millioner kroner. Volumet økte med 4 prosent, mens verdien økte med 99 millioner kroner eller 18 prosent.

Ørreten øker

Norge eksporterte 320 000 tonn laks til en verdi av 21 milliarder kroner hittil i år. Det er en økning i volum på 16 000 tonn eller 5 prosent, mens verdien er på samme nivå som i fjor. I april eksporterte vi 74 000 tonn laks til en verdi av 5,3 milliarder kroner. Volumet økte med 4 prosent mens verdien økte med 442 millioner kroner eller 9 prosent.

Hittil i år er det eksportert 13 600 tonn ørret til en verdi av 883 millioner kroner. Volumet økte med 24 prosent, mens verdien økte med 14 millioner kroner eller 2 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor. I april er det eksportert 3800 tonn ørret til en verdi av 246 millioner kroner. Hviterussland, USA og Japan var våre største marked for ørret i april.

Større volum for sild – opptur for makrell i Sør-Korea

Det ble eksportert 103 000 tonn sild til en verdi av 896 millioner kroner. Det er en økning i volum på 21 prosent, mens verdien falt med 73 millioner kroner eller 8 prosent. Tyskland, Polen, og Litauen var de viktigste markedene for sild i perioden januar til og med april.

Hittil i år er det eksportert 61 000 tonn makrell til en verdi av 778 millioner kroner. Volumet falt med 21 prosent, mens verdien falt med 169 millioner kroner eller 18 prosent. Tyrkia, Sør-Korea og Kina var største mottakere av makrell i perioden januar til og med april.

Det ble eksportert 495 tonn kongekrabbe til en verdi av 140 millioner kroner. Det er en nedgang i volum på 13 prosent mens verdien falt med 14 millioner kroner eller 9 prosent.

For reker økte volumet med 368 tonn eller 15 prosent til totalt 2800 tonn, mens verdien økte med 50 millioner eller 28 prosent til totalt 232 millioner kroner