Solformørkelse, oppskyting av solsonde og meteorsverm – helgen blir rikholdig

nyheter

– Fenomenet inntreffer på et særdeles gunstig tidspunkt, nemlig rundt klokken 10.30-12, avhengig av hvor i Norge man bor, opplyser science fiction-forfatter Anne Mette Sannes og astrofysiker Knut Jørgen Røed Ødegaard i Astroevents i en epost.

Formørkelsen skal være svært lett å se, over hele landet, med solformørkelsesbriller eller annet utstyr. Formørkelsen er større jo lenger nord i landet du kommer. I Longyearbyen dekkes 35 av solen, mens i Tromsø dekkes 18 prosent. I Oslo dekkes kun 1,3 prosent av solen, og formørkelsen vises som et lite hakk.

LES OGSÅ: UiT-studenter i unikt samarbeid med NASA

Nærere solen en noensinne

I tillegg skal verdens første solsonde skytes opp av NASA. Solsonden, som har fått navnet Parker Solar Probe, skal etter hvert komme ekstremt nær solen, til tross for voldsomme temperaturbelastninger. Den skal gjøre direkte målinger i solens atmosfære, ifølge Astroevents. Planen er at det skal skje samme dag som solformørkelsen, men oppskytingsvinduet er mellom 6. og 19. august.

– På det nærmeste vil sonden være bare 6,2 millioner kilometer fra den ildsprutende og stekende hete soloverflaten. Dette blir aller første gang vi besøker atmosfæren til en stjerne, og sonden vil gi svar på flere mysterier rundt Solen, solatmosfæren og dens påvirkning av omgivelsene, inkludert Jorden, sier Sannes og Røed Ødegaard.

Parker har et elleve centimeter tykt skjold av karbonkompositt, ifølge seniorrådgiver Pål Brekke ved Norsk Romsenter.

– Sonden må ha hjelp av Venus for å komme inn i riktig bane. Tyngdekraften fra Venus vil brukes til å redusere hastigheten og styre romsonden inn i riktig bane rundt solen, sier han.

Hundrevis av stjerneskudd

Men det stopper ikke der. Når solformørkelsen er over lørdag formiddag, begynner nemlig høydepunktet for meteorsvermen Perseidene.

– Stjerneskuddene er i virkeligheten en sverm av støvkorn som brenner opp i atmosfæren over 80 kilometer over oss. I år er det nymåne og perfekte forhold for å oppleve svermen på sitt beste med 60–100 flotte stjerneskudd som farer over himmelen hver time på natten, sier Sannes og Røed Ødegaard.