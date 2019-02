Politiet vil skjerpe siktelsen mot trailersjåføren som kjørte på Charlie Dan Lind (22)

nyheter

– Det er forhåndsberammet hovedforhandling i saken 12. mars, og saken skal være ferdig etterforsket til da. Vi er stort sett ferdige med etterforskningen, men venter på noen rapporter om bilene som var involvert i ulykken, sier etterforskningsleder Ragnar Schjølset i Midt-Troms lensmannsdistrikt til iTromsø.

Rapportene omhandler tilstanden til kjøretøyene da de krasjet rundt to kilometer fra Vollan på E8 mandag 7. januar. Ifølge Schjølset er det ingenting som tilsier at det var tekniske feil på verken vogntoget eller bilen til 22 år gamle Charlie Dan Lind.

Charlie var denne mandags ettermiddagen på vei fra Sortland til Tromsø, da det utenlandske vogntoget fikk sleng på hengeren og kom over i hans kjørefelt. Vogntoget hadde da en fart på 88 kilometer i timen.

Den 56 år gamle sjåføren fra Litauen er siktet for uaktsom kjøring og ble 9. januar varetektsfengslet i fire uker. Nå håper politiet at de får utvidet varetektsperioden.

Vil ha saken avgjort mens sjåføren er i Norge

– Det er viktig å få saken avgjort før sjåføren forsvinner ut av landet, og det er blant annet en av grunnene til at etterforskningen har blitt prioritert. Vi håper på å få utvidet fengslingsperioden slik at han sitter i varetekt fram til saken skal opp i retten, sier Schjølset.

Ifølge etterforskningslederen erkjenner ikke sjåføren skyld.

– Han er siktet for uaktsom kjøring, men det ligger an til at siktelsen blir utvidet, og at vi benytter en bestemmelse i straffeloven som er strengere enn det han er siktet for nå. Det avhenger blant av hvor skadet fornærmede er, og i dette tilfellet er det ingen tvil om at han er svært skadet, sier Schjølset.

Charlie ble livstruende skadet i ulykken, men denne uka ble det kjent at han er utenfor livsfare. Han ligger fremdeles i koma med store hodeskader, og det er usikkert når han vil våkne opp.

Politiet: Ville gitt ham kjøreforbud

Kort tid etter ulykken sa veivesenet til iTromsø at dersom sjåføren hadde blitt stoppet i en kontroll forut for ulykken, så ville han fått kjøreforbud på grunn av uegnede dekk på det glatte føret.

– Jeg er enig i dette, og hvis politiet hadde stoppet ham den dagen, ville vi nok også gitt ham kjøreforbud, sier Schjølset, som påpeker at sjåføren hadde godkjente, men ikke egnede dekk etter forholdene.

– Hva er årsaken til at han fikk sleng?

– Vi vet ut fra etterforskningen at han etter forholdene hadde stor fart, og at det har hatt en betydning på at han fikk sleng. I tillegg spiller ting som friksjon, værforhold og dekkutrustning inn, sier Schjølset, og legger til at det ikke er mistanke om ruspåvirket kjøring.

Videre sier etterforskningslederen at sjåføren har forklart seg i avhør, men ønsker ikke å opplyse om hva han har sagt til politiet.

– Det har ikke kommet fram noe nytt under etterforskningen, og vi mener vi har et godt bilde av det som har skjedd. Vi har avhørt vitner, både ambulansepersonell samt sjåførene som så ulykken.

Forsvarer: – Han har det vanskelig

Sjåføren har siden ulykken sittet i varetekt, og forsvarer Ulf E. Hansen sa til iTromsø i forrige uke at klienten har det tøft. iTromsø har ikke lykkes med å få en kommentar fra Hansen fredag.

– Han har det vanskelig, både ut fra det han har vært oppe i, men også fordi en ung mann har svevd mellom liv og død. I tillegg er det en vanskelig situasjon med tanke på forsørgelse av familien i hjemlandet. Han er en familieforsørger i et land hvor man ikke har det sosiale nettverket som man har her, så det er klart at dette er vanskelig, sier Hansen.

Videre sier Hansen at det ikke er første gangen sjåføren kjører i Norge, men ønsker ikke å si noe mer om 56-åringens arbeidssituasjon.

Han ønsker heller ikke å kommentere hvordan han stiller seg til siktelsen.