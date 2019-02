Tre menn må i retten etter å ha smuglet narkotika med hurtigruta

nyheter

Bakgrunn for saken er en episode i starten av desember 2018. Fem personer (tre litauere og to personer med norsk statsborgerskap) på vei nordover med hurtigruta, ble pågrepet etter at de gikk i land i Tromsø og siktet for narkotikakriminalitet.

Nå er det tatt ut tiltale mot tre av de fem, og i tiltalene mot mennene heter det at de har oppbevart cirka 300 gram hasj og rundt 390 gram marihuana på båten, samt at de tre skal ha brukt narkotika selv.

En 23-åring med bosted registrert i Vestfold, en 19-åring fra Litauen og ytterligere en 19-åring må dermed møte i Nord-Troms tingrett i starten av mars for rettssaken.