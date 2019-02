NAF krever strengere krav og flere kontroller av vogntog

nyheter

– Kravene til vogntogene må skjerpes og kontrollene økes, sier Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i medlemsorganisasjonen NAF, i en pressemelding fredag.

I dag kan vogntog kjøre i Norge dersom de har dekk som er såkalt «mud and snow»-merket. Men ifølge NAF er ikke denne godkjenningen tilstrekkelig på norske vinterveier.

Det dukker jevnlig opp dekk som har godkjenningsmerket, men som er langt fra egnet for å kjøre på vinterføre, ifølge Ryste.

E8 mellom Tromsø og Nordkjosbotn ble først strødd syv timer etter trailerulykken Selv om det hadde vært flere utforkjørsler og ulykker på strekningen, ble det ikke strødd på veien før klokken 20.49. Det var da gått syv timer siden vogntoget krasjet med bilen til Charlie Dan Lind (22).

– Vi trenger nye og skjerpede krav. En bedre ordning finnes, såkalt «three-peak mountain snowflake» eller alpesymbolet, som vil stille krav til vinterdekk som er forsvarlige å bruke på norsk vinterføre. NAF oppfordrer norske myndigheter til å så raskt som mulig innføre dette kravet, sier hun.

Ryste mener strengere krav må følges opp med flere kontroller, slik at vogntog som utgjør en fare på veiene på grunn av dårlige dekk blir stoppet.

NAF oppfordrer også de som kjøper og bestiller transporttjenester til å ta sin del av ansvaret.

– Noen selskaper som benytter seg av ansatte eller transportselskaper som ikke har erfaring med norske vinterveier, sender disse på glattkjøringskurs før de legger ut på veiene. Det er veldig lurt, selv om det ikke er et krav. Flere bør ta et ansvar for å bidra til å ivareta tryggheten på veiene, sier Ryste.

I tillegg bør ikke press på priser og kostnadskutt få gå på bekostning av trafikksikkerhet.

– Dessverre ser vi en utvikling der priser presses på bekostning av trygt utstyr og tilstrekkelig opplæring, sier Ryste.

– Det er bekymringsfullt. Både offentlige og private kjøpere av transporttjenester bør stille høye krav til trafikksikkerhet fra transportselskapene, legger hun til.