UNN-ansatte i sorg etter kollegaens bortgang: – Han var en gledesspreder

Mannen som omkom ved Sultinden i Lyngen mandag var 52 år gamle Eivind Smeland. Smeland jobbet som overlege ved Universitetssykehuset i Nord-Norge, og politiet offentliggjorde avdødes navn onsdag.

Rolv-Ole Lindsetmo, klinikksjef på kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken ved UNN, var blant avdøde Eivind Smelands nærmeste kolleger.

Lindsetmo, og Smelands øvrige kolleger ved UNN, reagerte med fortvilelse og sorg da de fikk nyheten om 52-åringens bortgang.

– Vi fikk nyheten under et ettermiddagsmøte for toppledelsen ved UNN tirsdag ettermiddag, sier han.

Nøt stor respekt i fagmiljøene

Klinikksjefen omtaler Smeland som en mann med mye godt humør.

– Eivind var en gledesspreder. På kreftavdelingen har vi gjennomført en samling der man har grått, og støttet hverandre – men også husket Eivinds smil og latter.

Smeland og Lindsetmo var kolleger i en årrekke, og har kjent hverandre siden de studerte medisin ved Universitetet i Tromsø på 80-tallet.

– Eivind var en høyt aktet og respektert medarbeider ved min klinikk i mange år. Han nøt også stor respekt i fagmiljøene utenfor UNN, og deltok i forskjellige utvalg for kreftbehandling i Norge. Eivind var veldig opptatt av pasientenes ve og vel.

– En del av UNN-familien

Lindsetmo forteller at Smeland hadde et stort nettverk på sykehuset.

– Eivind var absolutt en del av UNN-familien. Mange her på sykehuset var også blant hans turkamerater. De UNN-ansatte som måtte hente ham etter ulykken var også å regne som Eivinds kolleger, og hendelsen gjorde et dypt inntrykk på dem, sier Lindsetmo.