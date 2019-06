Millionstøtte til sykkelskur betalt av p-avgift

nyheter

Mandag 17. juni tar fylkesrådet stilling til fordeling av nesten 1,4 millioner kroner til miljøtiltak.

Pengene kommer fra parkeringsavgiften på alle fylkeskommunale parkeringsplasser i Tromsø og Harstad, som nå skal komme ansatte og elever til gode.

Har du lyst til å teste elsykkel? Nå kan du låne en gratis i seks dager Da Tenk Tromsø åpnet for gratis utlån av elsykler i fjor sommer, ble de fullbooket i løpet av fire timer. Nå håper de å gi flere sjansen til å teste det populære transportmiddelet.

Det kom inn 19 søknader innen fristen 8. april, seks får støtte.

Ifølge fylkesråd Ane-Marthe Sanis (KrF) innstilling til vedtak vil mesteparten av pengene gå til sykkelskur: Kongsbakken videregående skole (500.000 kroner), Kvaløya videregående skole (300.000 kroner), tannklinikkene Nordøya, Tromsdalen og Kvaløysletta (300.000 kroner) og Stangnes videregående skole (80.000 kroner).

Hvert tredje barn blir kjørt til skolen – mange på grunn av farlig skolevei – I valget mellom å sende barna ut på skoleveien med hjertet i halsen og å kjøre dem, er det klart mange velger å kjøre, sier Camilla Ryste i NAF.

Resten fordeles på to utlånssentraler for elsykler, henholdsvis ved Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Nord-Norge (seks elsykler) og Breivang videregående skole (to elsykler).