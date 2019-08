Kaos og tårer da Unge Venstre ble kastet på dør under skolevalget – brøt ut full krangel om cannabisplakat

nyheter

Skoledebatten som skulle ha starta klokka 9 på Breivang videregående skole ble avlyst etter at det brøt ut en krangel mellom skoleledelsen og ungdomspolitikere ved Unge Venstres stand.

Fylkesleder Benedicte Bjørnås hadde satt opp en plakat med et bilde av en hånd som holder en joint med slagordet «Legalize it».

Bård Altmann, samfunnsfaglærer og debattleder, sto i en heftig krangel med Bjørnås og hennes partifeller få minutter før debatten skulle starte. Han mente at ungdomspolitikerne gjerne kunne ytre seg om legalisering i debatten, men at de ikke kan stå med en slik plakat.

Det fikk Bjørnås til å steile:

– Du har ingen rett til å stå her og nekte meg å mene det jeg mener, sa hun.

Assisterende rektor: - Brudd på opplæringsloven

Assisterende rektor Bente Killie avbrøt krangelen mellom Altmann og Bjørnås for å rydde opp:

– Jeg har akkurat snakket med fylkesutdanningssjefen. Juristene i Troms fylke betrakter dette som et brudd på opplæringsloven. Denne saken er ferdig snakka!

Bjørnås var imidlertid ikke ferdig:

– Både Justis- og Kunnskapsministeren har sagt at vi er i vår fulle rett til å ytre våre meninger, også i skoledebattene, sa Bjørnås.

Ungdomspolitikerne ga den assisterende rektoren et ultimatum: Hvis ikke Unge Venstres plakat får stå så forlater samtlige partier skolen uten å delta i debatten.

Killie sto på sitt, men ville ikke ta ansvar for at debatten ble avlyst.

– Greit, da er det deres valg at dere ikke ønsker å fronte deres politikk i en debatt, sa Killie.

Bjørnås var ikke fornøyd med det argumentet og ropte til skolelederen:

– Nei, du nekter meg min ytringsfrihet!

– Hysj, du trenger ikke å rope til meg. Dere er her som gjester i vårt hus og dette ønsker vi ikke her, svarte Killie.

Overfor iTromsø sier Killie at hun ikke ønsker å kommentere saken bortsett fra at skoleeier har gitt beskjed om at plakaten er brudd på opplæringsloven.

– På hvilken måte da?

– Det er brudd på opplæringsloven å fremme bruk av rusmidler i skolen, sa Killie, som ikke ønsket å utdype saken og viste til fylkesutdanningssjefen.

I paragraf 9-6 i opplæringsloven står det at skoleeier skal sørge for at elever ikke blir utsatt for reklame som er egnet til å skape kommersielt press, eller som i stor grad kan påvirke holdninger, atferd og verdier, blant annet på skolens område, i lærebøker og andre læringsverktøy som blir brukt i opplæringen.

Stolt over at skolen setter foten ned

Lærer Bård Altmann gir følgende forklaring på hvorfor han havnet i opphetet diskusjon med Unge Venstres Benedicte Bjørnås:

– Jeg prøvde å forhindre dem fra å påvirke mine elever. Jeg ønsker ikke noe som helst i min skole som fronter bruk av narkotika. De kan mene hva de vil i debatten, men å komme med store reklameplakater for legalisering av hasj, det er ikke greit, sa Altmann mens Unge Venstre pakket ned sakene sine.

Altmann skulle lede skoledebatten, men skjønte da krangelen brøt ut at debatten ville bli avlyst.

– Det er viktig å ta et standpunkt og jeg er stolt over at min skole setter foten ned. Vi kan ikke eksperimentere politisk med ungdom som er så sårbare, sa han.

Unge Venstre-lederen: - Helt forkastelig

Benedicte Bjørnås og de andre ungdomspolitikerne samlet seg på utsiden av skolen. Bjørnås forteller at lærer Bård Altmann kom bort til dem mens de satte opp standen.

– Han sa at vi ikke fikk lov til å ha plakaten vår her og truet med å fjerne den hvis ikke vi gjorde det selv. Mens vi sto der og diskuterte begynte han å rive i plakaten. Det var helt rystende, sa Bjørnås.

De andre ungdomspolitikerne støttet Bjørnås.

– Vi sto sammen for ytringsfriheten og sa at hvis vi ikke fikk ha plakaten oppe så forlot vi skolen alle i sammen.

- Var plakaten så viktig at det var nødvendig å avlyse debatten som elevene ved skolen satt og ventet på?

– Ja, jeg tror vi viste elevene noe viktig her i dag, nemlig at ytringsfriheten må vernes om. Derfor mener jeg at det var en riktig vurdering å forlate skolen.

Unge Venstre har vært på fem andre videregående skoler den siste uka, men dette er første gang en debatt er blitt avlyst.

– Vi møtte problemer også på Ishavsbyen og Kvaløya, men selv om de prøvde å stoppe oss så sto vi på vårt og debatten gikk som planlagt.

Neste debatt er allerede klokka 13 på Kongsbakken videregående skole og Bjørnås sier at hun tar med seg plakaten dit også.

Elever legger ansvaret på skolen

Sigrid Hansen i Sosialistisk Ungdom mener det er synd at elevene ikke får en politisk debatt på skolen på grunn av denne saken. Hun støtter Unge Venstre som nektet å føye seg, selv om resultatet ble at debatten ble avlyst.

–Det er ingenting galt med den plakaten og det ville blitt helt feil hvis de måtte fjerne sitt valgkampmaterial, sier Hansen.

To elever ved Breivang var overrasket over oppstyret fredag morgen.

– Jeg synes dette ble helt latterlig, sa Maria Ditlefsen.

– Jeg hadde gledet meg til skoledebatten og så fram til å høre hva ungdomspolitikerne hadde å si. Jeg har full forståelse for at de valgte å dra og jeg synes det er helt latterlig av skolen vår å nekte dem å ytre sine meninger selv om det kanskje ikke er en populær mening, sa Ditlefsen.

Sara Samane var enig med henne:

– Dette ble bare for dumt, sa hun.