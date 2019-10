Ramona om kåringen: – Jeg føler ikke at jeg er modig, derfor var det greit at jeg ikke fikk modigste-prisen

nyheter

I januar ble Charlie Dan Lind (22) påkjørt. Lind var på vei hjem fra Sortland til studiebyen Tromsø og samboeren, da et utenlandsk vogntog fikk sleng på hengeren og kom over i motsatt kjørefelt.

Charlie Dan Lind (22) er død – Charlie Dan døde i dag og tok en bit av hjertet mitt med seg. Sorgen er så ubeskrivelig vond, sier moren Ramona Lind.

Etter lang tid i koma døde 22-åringen i mars og etter fulgte en rettssak mot den 56 år gamle vogntogsjåføren fra Litauen. 56-åringen ble dømt til 90 dagers fengsel, og fratatt retten til å kjøre på norske veier de neste tre årene.

Linds 45 år gamle mor Ramona Lind sto fram i media og delte sin historie om Charlie fra dag en for å endre lovverket for å trygge veiene, og i helgen var hun en av de nominerte da magasinet Tara skulle dele ut pris til«Årets modigste kvinne».

Prisen gikk derimot til Mona Anita Espedal, mens Lind fikk tildelt Astrid Gunnestads minnepris 2019 – en pris som ble opprettet etter at Taras faste spaltist, journalist og jurymedlem Astrid Gunnestad gikk bort i 2016.

Lind var fornøyd med å få prisen som mintes Astrid Gunnestad, kjent som «sjefsmegga» på P4.

– Jeg føler ikke at jeg er modig, derfor var det greit at jeg ikke fikk modigste-prisen, men jeg lover at jeg fremover skal bitche fra meg i god Astrid-ånd. Prisen er med på å gi meg fornyet styrke til å kjempe videre, sier 45-åringen til Tara.