Leter fortsatt etter hunden Leina

Vorsteher-tispene Aily (5 år) og Leina (11 md.) forsvant for 21 dager siden fra rallycrossbanen i Ramfjord. Mandag kom storesøster Aily til rette, medtatt, men i god behold. Nå leter eiere, venner, Norsk Folkehjelp og flere andre etter Leina.

– Vi har jobbet på spreng siden Aily ble funnet og vi har satt søkelyset på å følge sporerne hvor Aily kom fra da vi tenkte at Leina kunne være rett bak. Dessverre er det en veldig tidkrevende jobb, men vi har funnet spor, som kanskje kan tyde på at kommer fra Tromsdalstinden, sier Carolin Berg, venn av hundeeier Anders Vråberg og deltakende i leteaksjonen.,

Leter flere steder

Derfor har de nå satt ut skutere som forsøker å følge disse sporene.

– Vi jobber ut fra to teorier. Den ene er at Leina ligger igjen fordi hun er skadet. Den andre teorien er at de har blitt adskilt på et tidligere tidspunkt og gått hver sin vei rett og slett, sier Berg.

De har fulgt så å si alle hundespor som er blitt observert alene uten menneskespor i området rundt Tromsdalstinden og hele veien til Ramfjord.

– Norsk folkehjelp startet allerede i natt å lete ved Tromsdalstinden, men på grunn av mørket og at det er veldig glatt og bratt, måtte de avslutte og heller fortsette i dag. Likevel tørr vi ikke å slippe Breivikeidet, forklarer Berg.

Ber folk holde øyne åpne

Det var på Breivikeidet at Aily ble funnet. På tross av utmattelse og kraftig vektnedgang, er hun ved godt mot.

– Hun har ingen skader og har behov for ro og hvile. Likevel bærer hun overraskende lite preg av å ha vært borte så lenge. De må ha ligget et sted hvor de hadde veldig god ly, da hun ikke har noen frostkader. Derfor er vi interessert i å sjekke alt av hytter og granskog også.

På en godværsdag som i dag, er det sikkert flere som er ute og farter i fjellene. De kan muligens få øye på Leina.

– Vi har ikke gitt opp. Vi leter etter en levende hund og dagen går så det haster. Vi oppfordrer alle folk som er på tur i Tromsdalen og hele veien inn mot Ramfjorden til å holde øyne og ører åpne. Vi trenger all hjelp vi kan få, da vi ikke kan være overalt til enhver tid.

Har du informasjon vedrørende Leina, ta kontakt med Anders Vråberg på 415 02 508

På Facebook-siden «Hjelp til å finne Aily (5 år) og Leina (11 md.)» kommer det stadig oppdateringer.