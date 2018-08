Mobilbruk bak rattet kan snart gi prikker i førerkortet

nyheter

Samferdselsdepartementet sendte 5. juni ut et høringsnotat hvor de foreslår å innlemme mobilbruk mens man kjører i prikkbelastningsordningen.

Uoppmerksomhet bidro til nesten hver tredje dødsulykke i trafikken i perioden 2011–2015, og er en betydelig medvirkende faktor i minst 12 prosent av alle trafikkulykker, ifølge høringsnotatet.

– Du merker jo av og til at du ikke klarer å få blikkontakt med folk som kommer imot, fordi de er opptatt av helt andre ting i bilen. Du ser det i lyskryss der biler blir stående på grønt lys fordi de fikler med telefon. Da er du åpenbart ikke til stede i trafikkbildet og bør parkere bilen, for å få gjort det du skal før du kjører videre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) til NRK.

Forelegg fungerer ikke

I dag får du en bot på 1.700 kroner dersom du blir tatt med mobiltelefonen under kjøring.

– De hundrelappene folk får i bøter preller bare av. Folk blir tatt igjen og igjen, uten at det ser ut til å ha noen effekt. Vi kunne stått og skrevet forelegg for mobilbruk hele dagen, men er nødt til å prioritere andre ting også, sier Geir Marthinsen, distriktssjef i UP, til iTromsø.

Han ønsker departementets høringsnotat velkommen.

– Det er vi veldig fornøyd med, og vi håper at endringene blir vedtatt. Vi har vært en pådriver for dette lenge, sier han.

Dyrebare sekunder

Ifølge Marthinsen er mobilbruk bak rattet farlig fordi sjåføren mister fokuset på veien.

– Prating er kanskje det minst farlige. I dag har du varsler fra Twitter, Snapchat, Facebook og alt det der i tillegg. Mange er i dag avhengige av telefonene sine. De tar dem med i sengen, på toalettet og omtrent i dusjen også. Og det er ingen tid å miste når det plinger; det må sjekkes der og da. De få sekundene oppmerksomheten er borte fra veien, kan være sekundene du trenger for å komme deg ut av en uheldig situasjon, sier han.

Marthinsen oppfordrer sjåfører til å benytte seg av blåtannløsningen de aller fleste nye biler har, som lar deg koble mobilen til bilens lydsystem og som kan styres fra rattet.

– Ellers finnes det for eksempel funksjoner på iPhone som kobler ut telefonen når den er i rask bevegelse, nesten som flymodus. Dersom man får varsler og andre ting som må sjekkes, kan man kjøre inn til siden og ta det når man er klar. Er det noe som haster, får man heller ringe hverandre, sier han.

Potensielt dødsfarlig

UP-sjefen viser til at uoppmerksomhet bidro til nesten hver tredje dødsulykke i perioden 2011–2015. Dette bekrefter Statens vegvesens ulykkesanalyser.

– Det er ikke tilfeldig at vi kontrollerer mobilbruk i tillegg til fart og promille. Det henger sammen med årsakene til ulykker, fartsskader og drepte i trafikken, sier han.