Trailersjåføren fra E8-ulykken: Mener han ikke kjørte for fort

nyheter

– Siktelsen er endret til å gjelde straffelovens paragraf 280, som omhandler uaktsom forvoldelse av betydelig skade på kropp eller helse. Det beror på at vi nå vet mer om følgende av handlingen, både ut ifra hva som har skjedd og at fornærmede er så pass skadet som han er, sier politiadvokat Christin Vibeke Pedersen til iTromsø.

Den litauiske sjåføren (56) som fikk sleng på hengeren på vogntoget på E8 ved Vollan mandag 7. januar har sittet fengslet siden ulykken. Han nekter ifølge politiet straffskyld.

Da han ble varetektsfengslet i Nord-Troms tingrett 9. januar, kom det fram at han hadde en fart på 88 kilometer i timen da han traff bilen til Charlie Dan Lind (22).

Skjerpet siktelsen ut ifra Charlies skade

Han var tidligere siktet for veitrafikkloven paragraf 3 som omhandler uaktsom kjøring. Nå er siktelsen derimot skjerpet.

– Det er en skjerpende siktelse med grunnlag i at vi nå vet mer om skadeomfanget til fornærmede, sier Pedersen og legger til at de ønsker å holde trailersjåføren fengslet fram til at saken skal opp i Nord-Troms tingrett.

– Varetektsperioden går ut i morgen, men vi vil begjære ny fengslingsperiode fram til rettssaken 12. mars. Dette beror på unndragelsesfare, og at vi raskt ønsker å få avgjort saken, sier Pedersen.

I forrige uke skrev iTromsø at etterforskningen nærmer seg slutten, men at politiet blant annet venter på noen rapporter fra veivesenet.

– Etterforskningen er ikke ferdig, vi venter på rapporter fra veivesenet vedrørende bilene og undersøkelser på stedet. Derfor er sjåføren fremdeles kun siktet, men det vil bli tatt ut tiltale så snart vi har fått all dokumentasjon som vi venter på, forklarer Pedersen.

Sjåføren mener han kjørte aktsomt

Charlie var livstruende skadet etter ulykken, men er nå ifølge moren Ramona Lind utenfor livsfare. Han ligger fremdeles i koma med store hodeskader, og ifølge Lind er fremtiden svært usikker for 22-åringen.

Kort tid etter ulykken sa veivesenet til iTromsø at dersom sjåføren hadde blitt stoppet i en kontroll forut for ulykken, så ville han fått kjøreforbud på grunn av uegnede dekk på det glatte føret.

56-åringens forsvarer Ulf E. Hansen sier til iTromsø at klienten hans har det tøft, men at han samtykker til videre fengsling.

– Han er for så vidt inneforstått med siktelsen, og preget av ulykken og det som den har medført. Han er preget av den tragiske ulykken og skjebnen til den unge mannen, i tillegg til at han har et stort trykk på grunn av familiære forhold i hjemlandet. Men han erkjenner ikke straffskyld verken til den opprinnelig siktelsen eller den nye. Han mener han har kjørt aktsomt og avpasset farten etter forholdene, sier Hansen.

– Men 88 kilometer i timen, er det aktsom kjøring på så glatt føre?

– Politiet mener at det er avdekket at han kjørte i 88 kilometer i timen, men han mener selv at han ikke hadde høyere fart enn det som var forsvarlig.

– Så han mener at han ikke kjørte i 88 kilometer i timen?

– Jeg ønsker ikke å si noe mer om dette, det får bli en sak som retten tar stilling til, sier Hansen.