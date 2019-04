Streiken er avverget

nyheter

Som spådd gikk meklingen for årets lønnsoppgjør i privat sektor på overtid etter at meklingsfristen gikk ut ved midnatt søndag.

Men partene kom, som varslet, til enighet. Det bekrefter flere kilder som har fulgt meklingen overfor VG.

Til iTromsø bekrefter LOs distriktssekretær, Synnøve Søndergaard, at streikefaren er over.

– Vi må kunne si at vi er fornøyde med resultatet og at vi klarte å berge oss fra en konflikt, sier hun.

Like før klokken 14.00 ble partene enige om en løsning som vil gi 3,2 prosent i gjennomsnittlig lønnsvekst.

– Vi har ikke fått alle detaljene ennå, blant annet skal vi se på fordelingen mellom lavlønnsgruppene, sier Søndergaard.

Lang megling

Resultatet kom etter 14 timers megling på overtid, og Søndergaard er glad for at partene ble enige til slutt, selv om hun ikke er overrasket.

– Det ville ha forbauset meg mye om det hadde blitt streik i et mellomoppgjør, sier Søndergaard.

23.000 ansatte i privat sektor vil derfor ikke gå ut i streik fra mandag.

– Det har vært et felles ansvar for arbeidsgivere og arbeidstakere å komme fram til en løsning, sier LO-sekretæren.

Mer til de lavtlønte

Hun har fulgt meglingen gjennom natta til mandag, og sier at det var viktig å få på plass en løsning som ga et skikkelig lønnsløft til de lavest lønnede.

– Samtlige lønnstakere har hatt en reallønnsnedgang de siste årene, noe som selvfølgelig har rammet dem med lavest lønn hardest, sier Søndergaard.

Hun er fornøyd med at det nå er kommet en løsning på plass, og mener at det er naturlig at det er gitt et lavlønnshopp.

Konkurranse om arbeidskraft

– Om man ser på lønnsomheten i det norske, private næringslivet og på den rekordlave arbeidsledigheten, burde arbeidsgiverne ha skjønt at det er stor konkurranse om arbeidskraften – og det er naturlig at de kommer oss i møte, sier hun.

Dersom meglingen ikke hadde nådd fram, ville en rekke bedrifter i Tromsø ha blitt rammet.

Et stort antall medlemmer i Fagforbundet, Fellesforbundet og Norsk Sjømannsforbund var varslet tatt ut i en eventuell streik.

Avbrudd for hurtigbåter

Blant andre ville hurtigbåtene mellom Tromsø og Harstad blitt påvirket, de store frisørbedriftene ville ha vært nødt til å legge ned saksene og produksjonen av øl og brus på Mack ville blitt rammet.

– Vi er veldig fornøyde med at vi ikke vil være nødt til å bruke tid og ressurser på å håndtere en streik, så det er gode nyheter, sier Harald Bredrup, administrerende direktør i Mack til iTromsø.

Har ikke regnet på kostnader

Han sier at selskapet ennå ikke har rukket å regne på kostnadene for lønnsoppgjøret - som vil ligge på cirka 3.2 prosent generelt.

– Det er for tidlig å si noe om hvordan vi vil påvirkes av lønnsoppgjøret, men vi vil selvfølgelig forholde oss til resultatet. Det er jo lønnsoppgjør hvert år så vi har jo forberedt oss på økte kostnader, sier han.

En storstreik ville ha skapt store bølger i privat sektor, mener Synnøve Søndergaard.

Selv om uttaket var noe begrenset - 23.000 LO-medlemmer - så ville mange ha blitt rammet.

– Konsekvensene ville ha blitt store. Regulariteten på den mest brukte hurtigbåtruta ville blitt rammet, og selv om kun deler av arbeidsstokken ville streiket ville følgekonsekvensene blitt store i andre bedrifter, sier Søndergaard.

iTromsø har ikke lyktes i å få en kommentar fra de lokale NHO-representantene.

Mellomoppgjør

Årets lønnsoppgjør har vært et mellomoppgjør, noe som betyr at det ble forhandlet samordnet og kun om lønn.

Det største stridstemaet har vært hvor store de sentrale lavtlønnstilleggene skal bli - og arbeidsgiversiden har hatt den store hotellstreiken fra 2017 friskt i minne, opplyste en anonym kilde til VG søndag.

LO ønsket at lavtlønnstilleggene skulle bli høyest mulig, for spesielt å løfte kvinnelige lavtlønte mest mulig, mens NHO ville at mesteparten av lavtlønnstilleggene skulle tas ut lokalt, avhengig av bedriftens økonomi.

Vil trolig påvirke lønnsveksten for alle

Den økonomiske rammen partene har blitt enige om vil gjelde i privat sektor, men er også den man må forholde seg til i de kommende andre oppgjørene i kommunal og statlig sektor.

Dermed vil dagens mekling også påvirke lønnsveksten for de aller fleste av oss, og ikke bare ansatte i privat sektor.

I utgangspunktet skulle LO og NHO også bli enige om en omlegging av dagens AFP-ordning i forbindelse med årets mellomoppgjør. Ettersom utredningen om dette ikke er klar før høsten 2019, er dette utsatt til oppgjøret i 2020.