Har startet innsamlingsaksjon for den drapsdømte transportlærlingen

nyheter

– Det er mange som er forbannet over dommen mot henne. Det er noe alvorlig galt med systemet når en lærling kan havne i et sånt uføre som hun har havnet i her, sier Per Aslak Luuso, initiativtakeren bak innsamlingsaksjonen.

Les også: Anker drapsdommen til Høyesterett (for abonnenter)

Dømt for uaktsomt drap

Lærlingen, en i dag 21 år gammel kvinne fra Sortland, sto tiltalt for å ha forårsaket dødsulykken ved Hundbergan i 2016, hvor Hilde Martine Heika (52) omkom og hennes samboer ble alvorlig og langvarig skadet.

I Nord-Troms tingrett ble kvinnen frikjent for uaktsomt drap og uaktsom legemsbeskadigelse, men dømt til 30 timers samfunnsstraff for uaktsom kjøring. Påtalemyndigheten anket imidlertid saken.

I Frostating lagmannsrett ble kvinnen dømt for både uaktsomt drap og legemsbeskadigelse. Hun fikk 90 dagers fengsel, kjøreforbud i tre år og må betale oppreisning på 500.000 til de etterlatte.

Les også: Rettssaken får nasjonale konsekvenser for opplæringen (for abonnenter)

Manglende oppfølging

Under rettssaken mot kvinnen i tingretten kom det fram at kvinnen skal ha fått svært mangelfull opplæring og oppfølging. Hun hadde knapt fått 10 timers opplæring i semitrailer av Harstad-bedriften hun var ansatt i før hun ble bedt om å kjøre til Tromsø alene. Hun hevdet å ha sagt nei flere ganger, men følte seg til slutt presset til å akseptere oppdraget.

– Det er utrolig at en lærling må stå til ansvar alene mens både opplæringskontor og transportbedriften går fri. En lærling i et helseyrke eller en elektrikerlærling ville aldri bli dømt på samme måte. Lærlinger bør ha et sikkerhetsnett rundt seg fra myndighetenes side, sier Luuso.

Har samlet inn over 100.000 kr.

Han kjenner ikke kvinnen, men har – i likhet med en rekke andre yrkessjåfører – engasjert seg i saken.

Da dommen i lagmannsretten falt, bestemte han seg for å prøve å hjelpe henne. Søndag i forrige uke startet han derfor en innsamlingsaksjon til støtte for 21-åringen. Målet er å få inn de 500.000 kronene kvinnen er dømt til å betale i oppreisning. Så langt er det donert over 100.000 kroner.

En av bidragsgiverne er Transport og logistikkforbundet (TLF).

– Vi har fulgt saken fra ulykken skjedde. Vi mener alt som er gjort i utgangspunktet er feil. Denne saken skulle vært mye bedre fulgt opp fra arbeidsgivers og opplæringskontorets side. Det er i tillegg vanskelig å starte arbeidslivet med en halv million kroner i gjeld når man har mistet retten til å utøve sitt yrke i tre år, sier generalsekretær Svein Furøy.

Les også: Tiltalte hadde ikke hatt glattkjøring

– Takker for hjelpen

Kvinnens forsvarer, Robert Aksnes, opplyser at hans klient kjenner til innsamlingsaksjonen. Hun setter pris på gavmildheten og takker for hjelpen.

– At noen på eget initiativ har startet en aksjon for henne, tyder på at dommen strider mot den alminnelige rettsoppfatningen, sier han.

Daglig leder i Opplæringskontoret for service og samferdsel og kontaktperson for Samarbeidsforum for opplæringsvirksomheter innen transport- og logistikkfaget (SOTIN), Charles Galaasen, har så langt ikke svart på iTromsøs henvendelser. Til fagbladet 45minutter.no sier han imidlertid at han mener 21-åringen har fått altfor streng straff, men presiserer at også lærlinger kan være uheldige i trafikken.